Nem akarsz otthon ücsörögni? Mutatjuk, hová érdemes kimozdulni augusztus 20-án

Orgona és rézfúvós hangversennyel, múltidéző udvari mulatságokkal, lantdalokkal és szonátákkal várja a közönséget a 21. Tatai Barokk Fesztivál az Esterházyak által emelt, ma már műemlék épületekben augusztus 19. és 26. között.

- közölték a szervezők.

A fesztivál ünnepélyes megnyitójára az Angolparkban álló nyári lakban kerül sor, ahol Kövesdi Mónika művészettörténész ismerteti a nemrég korabeli pompájában helyreállított épület történetét, majd megnyitják Szentessy László grafikusművész kiállítását.

Kertesi Ingrid operaénekes csütörtökön tart mesterkurzust a Menner Bernát Zeneiskolában, majd pénteken Fassang László Liszt Ferenc díjas orgona- és zongoraművész koncertezik a Szent Kereszt Templomban.

Szombaton az Angolkert és a Kiskastély ad otthont a barokk udvari mulatságnak, ahol megjelennek a korabeli táncok, zenés és irodalmi alkotások. Közreműködik a komáromi Újhold régitánc együttes és az Esterházy Énekegyüttes. A térség képző- és iparművészeinek munkáikból kiállítást és vásárt rendeznek.

A Hotel Kristály Imperiál barokk díszudvarán a Fourtissimo rézfúvós együttes hangversenyére kerül sor vasárnap, kedden a Református Templomban ad elő lantdalokat, áriákat és szonátákat Kónya István lantművész és Kafalszky Adriána operaénekes.

A fesztivált szerdán a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus gála hangversenye zárja a Szent Kereszt Templomban.

A korábbi években megszokottnál szűkebb programkínálattal, de az ünnephez méltó keretek között megtartják idén is a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozatát augusztus 14. és 23. között.

Az eseménysorozat egyfajta tisztelgés Székesfehérvár történelmi múltja előtt. Minden szabályt betartunk a rendezvényen, amely reményei szerint - bár a koronavírus-helyzet miatt szűkített programot kínál majd - így is tartalmas szórakozást nyújt a közönségnek

- hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester, aki hozzátette, a szigorú előírások betartása miatt bizonyos programok elmaradnak, és lesznek olyanok is, amelyeket a megváltozott körülményekhez igazítanak. Ilyen lesz a szertartásjáték, amelyet ezúttal nem a Nemzeti Emlékhelyen, és kisebb közönség előtt mutatnak be.

Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai vezetője a programok közül kiemelte a Király(ny)i Napok mini néptáncfesztivált, amelyet a hagyományokkal ellentétben külföldi fellépők nélkül a Táncházban tartanak az Alba Regia Táncegyüttes csoportjainak közreműködésével. A négynapos fesztiválon fellép Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Coco Loco együttes, a folkkocsmában pedig a Tilinkó és a Galiba zenekar muzsikál majd.

A Székesfehérvári Királyi Napok alatt több helyszínen is kertmozi várja a nézőket: a Zichy ligetben, a Malom utcai Táncház udvarán és a városháza díszudvarán is lesznek esténként ingyenes filmvetítések. A Fricsay Richárd katonazenekari találkozó elmarad, helyette a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar ad térzenét a belvárosban.

Szent István ünnepén, augusztus 20-án a látogatók a belváros több pontján találkozhatnak a királyi óriásbábokkal, lesz középkori, élő szereplős óriás sakkelőadás is, amelynek keretében felidézik a muhi csatát.

A Határtalan Skanzen tematikus évhez kapcsolódva a játékokról szól az augusztus 20-i hosszú hétvége a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, amely logikai játékokkal, ügyességi feladatokkal, koncertekkel és kézműves programokkal is várja a látogatókat.

A látogatókat augusztus 20. és 23. között olyan játékok várják, amelyekkel fizikai és szellemi határaikat tehetik próbára. A portákon logikai játékokat és játékos feladatokat, a réten sport- és csapatjátékokat próbálhatnak ki, valamint az 1920-as évek játékait is megismerhetik

- közölte az intézmény.

A programkínálatban szerepel egyebek mellett ugróiskola, twister, röplabda, tollaslabda, erőpróba és interaktív bábszínház, a foglalkozásokon szélforgót, körtemuzsikát és röppentyűt készíthetnek a résztvevők.

Élő történelmi jelenetek mutatják be, hogy milyen közvetlen hatással volt a trianoni békediktátum az emberek mindennapjaira. A közönség három korabeli szereplő - a kárpátaljai menekült vasutas, a felvidéki magyar kisnemes és a határmenti csempész - új élethelyzetébe nyerhet betekintést.

Augusztus 20-án Szalóki Ági Áll előttem egy virágszál címmel régizenei dalokat énekel, augusztus 21-én Bodnár Szilvia reneszánsz énekeket szólaltat meg. A Skanzen portáit vándormuzsikus járja, aki közös éneklésre invitálja majd az érdeklődőket.

A hosszú hétvégén a Mándoki görögkatolikus templom is látogatható lesz, valamint Amikor minden más lett - Élet a nagy háború alatt és után címmel új időszaki tárlat látható. A kiállítás azokat a háború okozta változásokat mutatja be, amelyek a paraszti életforma átalakulásához vezettek a Kárpát-medencében.

Böjte Csaba ferences szerzetes vezetésével bűnbánati zarándoklatot tartanak szerdán Szentendréről Visegrádra Szent István ünnepe alkalmából

- közölte a szervező, a Mária Út Közhasznú Egyesület.

Mint mondták, szeretnének

Szent István tisztelete jegyében a kiengesztelődés útján elindulni egy békésebb, tisztább, igazabb világ felé

A résztvevők a szentendrei skanzentől indulnak Pilisszentlászlóra, majd az Apátkúti-völgyön keresztül érkeznek Visegrádra. A zarándokok a visegrádi Kaán-forrásnál szabadtéri szentmisén vesznek részt. A zarándoklatra éjfélig lehet regisztrálni a mariaut.hu oldalon. A regisztrációs felület és a program részleteinek eléréséhez a gyalogos zarándoklatok közül kell kiválasztani a "bűnbánati zarándoklat Böjte Csaba vezetésével" aloldalt.

Gálvölgyi János színművész lesz a díszvendége a III. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválnak, amelyet augusztus 19-én és 20-án, szerdán és csütörtökön rendeznek meg a Veszprémi Petőfi Színház szervezésében.

Az ingyenes, szabadtéri nyitóceremónián primadonna, bonviván, táncos komikus, 40 tagú koncert fúvószenekar, neves cirkuszművészek, valamint táncegyüttesek is várják a nézőket

- olvasható a színház közleményében.

Mint írják, augusztus 19-én, 16 órakor a Veszprémi Petőfi Színház előtti dísztéren tartják a megnyitó ünnepséget, amelynek házigazdája Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. A műsor szerkesztője, rendezője és konferansziéja Keller János színművész.

A nyitóeseményen közreműködik Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos vezényletével; a Bonita Sporttánc Egyesület; Ninh Duc Hoang Long operaénekes, a Budapesti Operettszínház művésze; Bóbis László szteppvilágbajnok és táncosai; Szóka Júlia operettprimadonna; a Rippel Brothers - Rippel Ferenc és Rippel Viktor artisták; valamint a Veszprémi Petőfi Színház művészei.

A nyitóceremónia díszvendége Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész, akivel a megnyitó után Nemlaha György művészeti író és Oberfrank Pál beszélget a színház előcsarnokában.

A szerda este Kálmán Imre Marica grófnő című operettje látható, a címszerepben Eperjesi Erikával, Tasziló szerepében Domoszlai Sándorral. Színpadra lép még Fritz Éva, Egyházi Géza, Balázs Andrea, Kállai Bori, Kőrösi Csaba, Keresztes Gábor és Rikker Marika. Közreműködik a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, az előadás karmestere Farkas Pál.

Csütörtök este a fesztivál operettgálával zárul, amelyen Frankó Tünde, Peller Károly, Kardffy Aisha, Tassonyi Balázs, Füredi Nikolett és Buch Tibor lép fel, az est rendezője Somogyi Szilárd.

Az esti előadások mellett számos gyermekműsort is kínálnak a szervezők. Augusztus 19-én a Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes Lúdas Matyi című előadása látható. Augusztus 20-án a Kerek kő című interaktív mesét adják elő a színház előtti téren. Délben a veszprémi teátrum művészei, valamint Horváth Péter és Horváth Elemér lépnek fel. Délután a Kutyácska című interaktív mese látható, emellett interaktív bohócjáték gazdagítja a kínálatot, Nocsak, nocsak címmel. Szerdán 14 órától, csütörtökön 10 óra 30 perctől gyereksziget is várja a látogatókat.

A színház előtti téren szabadtéri koncerteket is tartanak. Szerdán a veszprémi teátrum társulata ad ízelítőt a következő évad első nagyszínházi bemutatójából, az Egy csók és más semmi című operettből, amelyet ifj. Csík Benedek és zenekara produkciója követ, késő este pedig a Veszprém Ifjúsági Táncegyüttes, valamint Vizeli Bálint és zenekara folklórműsora és táncháza várja a közönséget.

Csütörtök délután és este a színház előtti téren a Pécsi Nemzeti Színház művészei adnak műsort Pécsi operettvarázs címmel. Fellép Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes, Tatai Nóra, Györfi Anna és Bognár Szabolcs, zongorán kísér Oberfrank Péter Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. A műsorban közreműködik Nemlaha György és Oberfrank Pál. Ezt követően Kalló Zoltán és zenekara lép fel.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a nézőszám korlátozása miatt valamennyi ingyenes programra előzetes regisztráció szükséges. Az eseményről további információ a hivatalos oldalon érhető el.

A 45. Debrecen Nagydíjat rendezik meg csütörtökön az idén 50 éves Gázvezeték utcai salakmotor-stadionban - közölték a szervezők az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón.

Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: a verseny legnagyobb sztárja Matej Zagar lesz. A szlovén versenyző többször nyert már Grand Prix-fordulót, és korábban Európa-bajnok is volt. Szintén elfogadta a szervezők meghívását a dán Bjarne Pedersen, aki csapatban többszörös világbajnok, és Grand Prix-forduló győztesnek is mondhatja magát. A magyar színeket Fazekas Dennis, Kovács Roland és Magosi Norbert képviseli, és érkeznek versenyzők Csehországból, Lengyelországból, Ukrajnából és Ausztráliából is.

A 16 motoros 20 futamon méri össze tudását, a döntőbe az öt legjobb kerül be. Az augusztus 20-i verseny igazi különlegessége lesz, hogy a Debrecen Nagydíj előtt néhány kört megtesz a pályán Adorján Zoltán és Tihanyi Sándor is, akik harminc évvel ezelőtt nyertek páros világbajnoki címet

- közölte Baráth Norbert.

A hazai salakmotorsport két ikonikus alakjának köszöntésére a szervezőknek egy világsztárt is sikerült megnyerniük. Adorjánt és Tihanyit a sportág egyik legendája, a dán Hans Nielsen inti majd le a célvonalnál.

Papp László, Debrecen polgármestere elmondta: a 45. Debrecen Nagydíjat másfél-két év rekonstrukciót követően a korábbiakhoz képest biztonságosabb, komfortosabb körülmények között rendezhetik meg.

Az önkormányzat 55 millió forintot költött a Gázvezeték utcai stadion fejlesztésére, ebből idén 15 millió forintból Közép-Európa legbiztonságosabb légpalánk rendszerét telepítették. A salakmotor tradicionális sportág Debrecenben, ezért a következő években a stadion további fejlesztését tervezi az önkormányzat

- fűzte hozzá Papp László.

A 45. Debrecen Nagydíj csütörtökön 15 órakor kezdődik majd.

Online koncert, ha nem szeretnél kimozdulni

Kézfogás 2020 címmel online koncertet ad Szarka Tamás és zenekara a nemzeti összetartozás éve jegyében augusztus 20-án.

Az augusztus 20-án este 9-kor kezdődő koncert vendége Keresztes Ildikó lesz

- olvasható a Szarka Tamás Produkció közleményében.

Mint írják, erre az alkalomra összeállított koncertjén Szarka Tamás legismertebb szerzeményei (Vándorének, Szárnyaskezű szeretők, Kézfogás) mellett, a Sósósó című szólóalbuma néhány opusa és a 2018. augusztus 20-i budapesti tűzijáték dalai is hallhatók.

A grandiózus mű Szent István király intelmeiről, Magyarországról, annak születéséről, fennmaradásáról és a hozzá való mai viszonyunkról szól

- olvasható a közleményben.

Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, költő 40 éve áll színpadon. Az elmúlt évtizedek alatt több mint félezer dalt szerzett. Több mint háromezer koncertet adott a világ huszonnyolc országában, négy nagykoncertet a Budapest Arénában.

