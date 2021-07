Ezek a legjobb éttermek a vidéki Magyarországon: itt a régiós toplista!

Emellett 2020-ban is folytatódott a vendéglátóhelyek számának csökkenése Magyarországon. A KSH adatai szerint étteremből 25 ezer, italüzletből és zenés szórakozóhelyből közel 15 ezer működött az év utolsó napján, 260-nal, illetve 1030-cal kevesebb, mint 2019-ben. Ezzel szemben a korábbi évek tendenciáját folytatva a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhelyek száma nőtt. Illetve több lett a cukrászda is, míg 2019-ben 4013 üzletet tartottak számon, addig 2020-ra már 4037-re emelkedett a számuk.

Ha nagyrégiókat tekintjük, ott is nagy változások történtek, a vendéglátóhelyek száma üzlettípus szerint a következőképp alakult:

Étterem, büfé: 2019-ben 2020-ban Közép-Magyarország 9 278 9 071 Dunántúl 8 387 8 343 Alföld és Észak-Magyarország 7 660 7 651 Cukrászda: 2019-ben 2020-ban Közép-Magyarország 1 231 1 257 Dunántúl 1 352 1 359 Alföld és Észak-Magyarország 1 430 1 421 Italüzlet és zenés szórakozóhely: 2019-ben 2020-ban Közép-Magyarország 4 034 3 737 Dunántúl 5 384 5 091 Alföld és Észak-Magyarország 6 270 5 831

A 2020-as adatok jól mutatják, hogy a legtöbb étterem Közép-Magyarországon zárt be, viszont a másik nagyrégió, az Alföld és Észak-Magyarország csak néhány vendéglátóhelyet vesztett. Cukrászdák terén inkább az új üzletek nyitása volt a jellemzőbb, a KSH adatai szerint Közép-Magyarországon nyílt a legtöbb új cukrászda, de a Dunántúlon is több üzlet nyitotta meg kapuit. Sajnos az Alföldön és Észak-Magyarország területein nem csak az éttermek, de a cukrászdák száma is csökkent. Italüzlet és zenés szórakozóhely tekintetében is mutatkozott némi csökkenés a számokban, főleg az Alföld és Észak-Magyarország területein, de a Dunántúlon is történtek bezárások. Viszont Közép-Magyarország területén ezerrel több új hely nyitott meg 2019-rő, 2020-ra.

Merre keresi a gasztrokalandot a legtöbb magyar?

A gasztronómiai élményekre épülő vakációk már régóta népszerűek. Folyamatosan növekvő érdeklődést tapasztalható a „gasztro-vakációk” iránt. Az emberek egyre többet várnak a nyaralástól, így a foglalásnál külön jelzik, hogy bortúrákon, vagy főző-, sütőtanfolyamokon is részt kívánnak venni.

A gasztroturizmus az a turizmusfajta, amelyben legközelebb kerülnek a vendégek és a lakosok egymáshoz. A rendezvények nem csupán gasztronómiai bemutatók. Természetes környezetben folynak, a főzőhelyek, eszközök és berendezési tárgyak a múltat idézik. Olyan egy-egy rendezvény, mint egy élő múzeum, ahol a régi kiállítási tárgyak használat közben kerülnek bemutatásra és közben a funkciójuk az érdeklődők előtt világossá válik. Éppen ezért célcsoportja korosztálytól független. A városokban élőket sok esetben motiválj az, hogy kváncsiak a vidéki életre, a vidéki hangulatra, ez veszi rá őket, hogy ilyen eseményeket látogassanak. Ezen túlmenően a vidéki környezetben élők, mint a hagyományok őrzői is kíváncsiak a vidéki gasztroattrakciókra.

A gasztroturisztikai választék igen széleskörű, különösen olyan nagy tradíciókkal és vonzerőkkel rendelkező országban, mint hazánk. Ezeket az élményeket pedig leginkább vidéken keresik a magyarok. Ugyan a járvány miatt megtorpant egy időre a belföldi utazási kedv, tavaly nyáron a szigorítások oldása után mégis elindulhattak a magyarok felfedezni hazánk kincseit, érdekességeit, legjobb éttermeit, vendéglátóhelyeit.

A legfrissebb jelentések szerint, turisztikailag, a legnagyobb veszteség a Balatoni régióban volt érzékelhető, ennek ellenére a Szallas.hu adatai szerint a legtöbb foglalás 2020-ban mégis ebben a térségében összpontosult. Kérdésünkre elmondták, a portál rendszerében leadott foglalások negyede a térségbe szólt. Hozzátették, Észak-Magyarország is népszerűnek bizonyult az utazók körében, a foglalások közel ötöde során valamelyik észak-magyarországi településre esett a választás. A harmadik legkeresettebb úti cél pedig a Nyugat-Dunántúl, minden tizedik foglalás ide szólt.

Ezt alátámasztják a Központi Statisztikai Hivatal adatai is, hiszen jól látszik, a Balaton és környéke tényleg magasan vezet a többi régióhoz képest. A lista további szereplői közül Észak-Magyarország is kiemelkedik, a további célrégiók pedig közel azonos napot tudhatnak maguk mögött. Érdekes, hogy a Tisza-tó lemaradásban van, pedig az elmúlt nyár nagy felfedezésének számított sokak számára.

Hol enne szívesen a legtöbb magyar?

A napokban került kihirdetésre, hogy a Dining Guide szerint melyek lettek idén a legjobb magyar éttermek. A top 10+2 ranglistára idén - a kiadvány történetében először - három vidéki étterem is felkerült. A legjobb éttermek listáját pedig jelentősen átrajzolta a világjárvány. A legjobbak 2021-ben:

a Stand Étterem után a Pasztell, a Platán Gourmet, a Rumour, a Salt Budapest, a Textúra, az Arany Kaviár, az Essencia Restaurant, a Laurel Budapest, a Stand 25 Bisztró, a Bisztró42 és az Anyukám Mondta Étterem.

Az Év Vidéki Étterme díj nyertese a tatai Platán Gourmet Étterem lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye díjat a miskolci és debreceni Pizza, Kávé, Világbéke formációk érdemelték ki. Az Év Ígéretes Étterme az újonnan nyílt Spago by Wolfgang Puck Budapest.

De mivel számos, egymástól jelentősen eltérő toplista létezik itthon, sorra jelennek meg a komolyabb gasztrokalauzok és egyéb gasztronómiai kiadványokminősítései, így mi is felcsaptuk a térképet és összeállítottuk a HelloVidék szubjektív, saját toplistáját. Sorra vettük Magyarország régióit és megnéztük, hol, mely éttermek szerintünk a legjobbak. Lássuk hát a listát! Köztük van a kedvenced?

Mutatjuk a vidéki Magyarország csúcséttermeit

Nyugat-Dunántúl

Szegedi Halászcsárda - Győr Teri mama étterme - Hévíz Joe papa szalonja és steakháza

Közép-Dunántúl

Bistro Sparhelt - Balatonfüred GUSTO13 Bistro & Finom - Veszprém Rózsakert étterem - Esztergom

Dél-Dunántúl

Bagolyvár Étterem - Pécs Toscana étterem és kávézó - Szekszárd Öreg Halász Étterem - Siófok

Közép-Magyarország

Maros Étterem - Nagymaros Rab Raby étterem - Szentendre Erzsébet Királynő Étterem - Gödöllő

Észak-Magyarország

Végállomás bisztró és bor - Miskolc

Bonchidai Csarda - Tokaj

Macok bisztró és borozó - Eger

Észak-Alföld

Paripa Csárda - Debrecen Chloe New Yorkban - Nyíregyháza Hedonista étterem - Nyíregyháza

Dél-Alföld

Kék Duna Étterem - Kalocsa Kisvendéglő a Hargitához - Békéscsaba Szeged Vendéglő - Szeged

Címlapkép: Getty Images