Csodás titkokat rejt az ország legnagyobb arborétuma: mutatjuk, mi benne az extra

A Szarvasi Arborétum minden szempontból az ország talán egyetlen olyan fás gyűjteménye, ahol a látogatók számos programlehetőség közül választva nemcsak családjával együtt látogathatnak el, hanem kutyusukat is magukkal vihetik. Az arborétumba érkezve megkerestük Kugyeláné Décsei Mónika kommunikációs munkatársat, hogy beszélgessünk a járvány hatásairól, az arborétumban zajló munkáról, programlehetőségekről és célkitűzéseikről.

Kugyeláné Décsei Mónikától megtudtuk, hogy az utóbbi 3 évben a látogatószám nemhogy csökkent, inkább még több látogató érkezett hozzájuk. A járvány hatására a belföldi turizmus megélénkült, az emberek pedig nem külföldre utaztak kipihenni fáradalmaikat, hanem inkább a hazai élményhelyekre látogattak el. A Szarvasi Arborétum 82 hektáros területén nem volt lezárás pontosan azért, mert elegendő tér volt arra, hogy az emberek kellő távolságot tartsanak egymástól. A Szarvasi Arborétum hazánk legnagyobb arborétumában 1600 féle fafajta és 150 féle fenyőfaj található itt. Az arborétum az új Parkerdei élmények területrésszel még több látogató számára nyújt egyedülálló élményt. Egyedül a faiskola nem látogatható terület, ott található a törzsültetvény, amely nagyon értékes. Az év minden napján, az ország számos pontjáról érkeznek hozzájuk látogatók, ami egy hosszú hétvége esetén 2-3000 főt is jelenthet. Ittjártunkkor, a Húsvéti ünnepek alatt közel 6000 fő kirándult, barangolt a Pepi-kertben. Több száz vendég, család fordult meg a hétfői programokon is. Az arborétumban folyó oktatási munkáról elmondta, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézményeként lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyetemi hallgatók szakdolgozatához náluk gyűjtsön anyagot, kutatási munkát itt végezzen. Van egy 100 gyógynövényt bemutató Bibliai gyógynövény és fűszerkertük, melyet szintén egy hallgató tervezett. Mentorálni is szokták a hallgatókat, jelenleg Erasmus programban vesz részt hallgató az Arborétumban, aki itt tölti a gyakorlatát. Ilyen módon kapcsolódnak a felsőfokú tanulmányokat folytatók oktatásához. Középiskolai diákokat rendezvényeken, eseményeken önkéntesként szívesen fogadnak. Nyáron rendszeres táborok szervezésével lehetőséget adnak a legfiatalabb korosztálynak a vakáció élményszerű eltöltésére, sok gyermek ismerkedik a kerttel, a táborok során a gazdag növény és állatvilággal kapcsolatos ismereteik bővülnek.

Az arborétumba osztálykirándulásra érkező csoportok pedagógusaival előre egyeztetik a programlehetőségeket. Felkínálják a szabadulószobáik, a vezetett túrák, a parkerdei élmények túra programlehetőségeket. A csoportoknak bemutatják az üvegházi munkát, a teknősterráriumot, de választhatják külön programként a Pepi gróf varázstanyája interaktív botanikai múzeumot szakvezetést is. Pár hónappal ezelőtt indították el az Agrárkaland kiállításukat. Az agrometeorológiai épület nem messze az Arborétumtól néhány méterre található, ahol egy 6 színteres kiállítást rendeztek be, amely a halászatról, méhészetről, gabonákról mutat be érdekességet. Egy óriási nagy agrár terepasztal és egy öko játéktér várja a látogatókat, kiegészülve egy iskolatörténeti anyaggal. Az iskolai csoportoknak az itt töltött idő kb. 1-1,5 órát vesz igénybe. Fontos, hogy zárt terekben is legyenek programjaik, mert így alternatív programokat is tudnak kínálni az esős, hidegebb időjárás során. Az óvodás és iskolás csoportok 1 teljes napot könnyedén eltölthetnek az arborétumban, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a kert csodálatos növénygyűjteményével.

A kert kedvelt célpont az esküvők, családi események lebonyolítására is, családi fotózások színtere az Arborétum. Az új rendezvénytéren tartották meg az idei húsvéti programokat, mellyel céljuk az érdeklődő látogatók számára bemutatni ezt az új rendezvényteret, Ökojátékparkot, Meditációs teret és a Gyógynövénykertet. Amennyiben nem lenne elég mindez, a Mini Magyarország Makettparkba is el lehet látogatni, ami az Arborétum főbejárata mellett található.

A Szarvasi Arborétumban lehetőség van, hogy a gazdik kutyájukkal is sétálhatnak, a házi kedvencet azonban csak pórázon vezetve lehet sétáltatni. Szerencsére ebből nem adódik probléma, a gazdik odafigyelnek kedvenceikre.

Látogatásunk során a Húsvét jegyében a családok épp tojásvadászaton vettek részt, vagy épp különböző kézműves programokon, a gyerekek az állatsimogatóban nyuszikkal, bárányokkal ismerkedtek. Öröm volt nézni a nevető arcokat, még be is álltunk velük segíteni az fák közötti tojáskeresésbe. Kutyás gazdiként különösen jó élmény volt, hogy kedvencünket is be lehetett vinni az arborétumba. A nap végére megismertük az arborétum csodálatos növényvilágát és olyan állatokkal is találkoztunk, mint az emu és a páva, amelyek nem megszokottak a hétköznapokban.

Címlapkép: Getty Images