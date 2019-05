Vaddisznó csatangolt a városban: szemfüles járókelő kapta lencsevégre

Most egy szemfüles lakosnak sikerült lencsevégre kapni a futkosó malacot a salgótarjáni Alkotmány úton. A videót készítő Bári Péter mesélte el a portálnak azt is, hogy hétfő este, pár perccel 8 óra után figyelt fel a két futkosó vaddisznóra. Az egyik bátrabb volt, mert a parkoló területéről átmerészkedett a könyvtár melletti területre is, a másik nem követte merész társát.

A felvételeket ide kattintva nézheted meg.