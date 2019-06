Csavarhúzóval a hőguta ellen: így jutnak levegőhöz a leleményes utasok

Ahogy a portál is írja, rettentő megterhelő az emberi szervezet számára, hogy akár tíz percet is utazzon egy forró és levegő nélküli járművön. A probléma viszont országszerte jelen van, így sokan akár órákat is zötyögnek a 34-35 fokos hőségben légkondicionálás, sőt szellőzés nélkül buszokon. A legnagyobb probléma az, hogy vannak olyan járatok, ahol nem lehet kinyitni az ablakokat, ilyen például az az Esztergom és Budapest között, a kisebb települések érintésével közlekedő járat.

Be vannak csavarozva az ablakok, extrém, de egyáltalán nem lehet kinyitni. Egyiket sem! Csak a tetőtéri ablak nyitható, de az is csak résnyire, onnan nem tud annyi levegő beáramlani, amennyi ekkora légtérhez, ennyi utashoz szükséges lenne. Az árnyékoló függönyöket tartó sín a helyén van, de függöny nincs ráerősítve. Tűz be a nap, az ablak mellett elviselhetetlen a hőség: 40-45 fokban utazunk másfél órán át! A busz koszos, az ablakpárkányokon vastagon áll a por, amit minden fékezés felkavar, így a busz levegője nem csak forró, de szennyezett is.Megpusztulunk odabent. Szerintem ez életveszélyes, az biztos, hogy előbb-utóbb komoly baj lesz, ha ez így marad. És nemcsak az a baj, hogy hátul ájuldoznak az utasok, hanem a sofőr egészségi állapota is veszélyben van, ő is hőgutát kaphat ilyen körülmények között. Rettegünk felszállni, de más választásunk nincs. Nem értek hozzá, de ez a busz biztos nem felel meg a biztonsági előírásoknak! A bérlet ára havi 30 ezer forint, kérdem én, hol van a szolgáltató felelőssége?

– panaszolta a lapnak Osvárt Éva, az egyik utas. Mesélt arról is, hogy voltak utasok, akik nem bírták a rekkenő hőséget és rosszul lettek a levegőtlen járaton viszont, amikor ezt jelezték a sofőrnek, az hárított:

Jelezzék a központ felé, ha panaszuk van.

A portál felkereste a járatot üzemeltető Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központot is, de többszöri hívásra sem vették fel a telefont.

Az utasok próbálják maguk megoldani a kialakult helyzetet, sokan a héten már csavarhúzóval szálltak fel a buszokra, hogy azzal nyissák ki a becsavarozott ablakokat - mindezt sikertelenül. A terv ugyan füstbe ment, viszont a sofőr mindezek után inkább kinyitotta a hátsó ajtót és úgy hajtott tovább. Ezzel a manőverrel ugyan megmozgatta a levegőt a buszban, de rettentő veszélyes lehet, ha valaki véletlenül kizuhan a mozgó járműből. Persze az eset nem egyedi, országszerte rengeteg járat van, ami olyan régi, hogy nem lehet rajta ablakot nyitni vagy épp nincs is benne légkondicionálás. Ettől függetlenül olyan híreket is hallani, hogy hiába van légkondi a buszon, a sofőr nem kapcsolja be a buszon, mert így spórol az üzemanyaggal.