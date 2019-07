Ki nem találod, mi lett a Vonatinfó új neve: ezentúl így keresd az alkalmazást

Az elmúlt évben a Vonatinfó alkalmazásban elérhető egyik legjelentősebb fejlesztés volt, hogy a menetrendi információkon túl az utasok vonatjegyeiket is megvásárolhatják az applikáción keresztül. Ez bővült június 6-tól, amikortól már a MÁV-HÉV H5-ös (szentendrei) járatának Budapesten kívüli szakaszára is elérhetőek a menetjegyek ebben a formában. Ez azt jelenti, hogy az eddigi elnevezés már nem tükrözi az alkalmazás által kínált szolgáltatást, ezért a nemzetközi példákat is követve a vasúttársaság az alkalmazás nevének megváltoztatása mellett döntött. Így július 2-től az applikáció MÁV néven lesz elérhető a Google Play-en és az AppStore-ban. Az utasok névváltozásról szóló tájékoztatása az alkalmazáson keresztül, automatikusan megtörténik.

Az alkalmazással gyorsan, egyszerűen, a bankkártya adatokat elmentve, gyakorlatilag néhány gombnyomással megváltható a menetjegy. A vasúttársaság célja, hogy minél több utas számára elérhető legyen az alkalmazás, ennek megfelelően történt arculati és funkcionális fejlesztés.

A Vonatinfo mobilalkalmazás jelenleg a MÁV-START legdinamikusabban fejlődő értékesítési csatornája, a rajta keresztül történő jegyértékesítés folyamatosan emelkedik: a 2018. június elejétől 2019. június második feléig a Google Play-ből 215 ezer; iOS-ből 29,8 ezer telepítést követően nagyjából 132,3 ezer aktív regisztrációval büszkélkedhet. Az elmúlt egy évben közel 2,5 millió vásárlási tranzakció történt, összesen megközelítőleg 1,2 milliárd forint értékben.

A MÁV mobilalkalmazásból 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók e-vonatjegyek. A @-cal jelölt, csúcsidőn kívüli vonatokra legalább 100 kilométeres utazásra szóló e-vonatjegynél 20 százalékos árengedmény vehető igénybe. Az ezzel a jegyváltási megoldással vásárolt vonatjegyek felhasználási feltételei megegyeznek az e-vonatjegyével.