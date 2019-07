Csúcsforgalom az M7-en: hatalmas torlódásra számíthatnak az autósok

Az idei Balaton Sound-ot 2019. július 3-7. között rendezik meg, a rendezvény nagyrészt ismét hétvégére esik, a fesztiválozók generálta plusz forgalom pedig tovább fogja növelni az egyébként is jelentős hétvégi, nyári forgalmat az M7-es autópályán, illetve a 7-es főúton is. A közlekedők ezért mindenképpen számítsanak arra, hogy a szokásosnál is nagyobb forgalom lesz ezeken az utakon a következő napokban.

A jövő hétvégén még ettől is nagyobb arányú forgalomra számítanak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. Egyrészt 2019. július 9-15. között zajlik majd az EFOTT Fesztivál a Velencei-tónál, másrészt július 13-14-én, vagyis jövő héten szombaton és vasárnap lesz Zamárdiban a Red Bull Air Race is. Így ebben a két napban az utóbbi rendezvény miatt még nagyobb arányban indulhatnak el tömegek a Balaton irányába, amihez hozzáadódik majd a fesztivál hétvégi közönsége is.

A Red Bull Air Race-hez kapcsolódó, várhatóan jelentős, koncentrált forgalomnövekedés miatt az M7-es autópályán július 13-án és 14-én az M7-es autópálya zamárdi csomópontjában, Budapest irányába ideiglenes sárga burkolati jelekkel meghosszabítják a gyorsítósávot, amely segítheti a biztonságos becsatlakozást a főpályára. Továbbá arra kérik a szakemberek a közlekedőket, hogy a rendezvényre érkezéskor, illetve távozáskor a zamárdi csomópont mellett (112-es kilométerszelvény) a balatendrédi csomópontot (115-ös kilométerszelvény) is használják a várható torlódások csökkentése érdekében. A 7-es főút Zamárdit érintő szakaszán szintén jelentős torlódás várható, itt a Rendőrség fogja segíteni a forgalom lebonyolítását, irányítását. A közlekedőknek fontos még tudni, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és lebonyolításában épülő M7-710-es főút csomópontban (Balatonvilágos előtt) mindkét irányban továbbra is 60 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben a munkaterület mellett, ahol fokozott óvatosságot kérnek az autósoktól.

A közlekedőknek mindenképpen ajánlott lesz még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek arra is felhívják a közlekedők figyelmét, hogy az előjelzéseket figyelve, fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a megfelelő féktávra is.