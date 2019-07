Irány a somogyi erdő: rengeteg program várja a családot

Utazhattak a Boronka-mellék védett erdejében kanyargó Mesztegnyői Erdei Vasúton, kirándultak a változatos fafajok mellett sokféle gombának és madárnak is otthont adó Gyertyánosi Parkerdőben és megismerhettek számos gyógynövényt és a belőlük készített teákat és krémeket a szennai skanzenben. A vetélkedőkkel is színesített programból a Zselici Csil-lagpark és a kaposvári Erdők Háza Látogatóközpont sem hiányozhatott.

Az alsósok a legkíváncsibb, az új ismeretekre leginkább fogékony korosztály, ezért nagyon hálás feladat ilyen élménygazdag programokat szervezni a részükre. Gyorsan és élvezettel sajátítanak el új dolgokat és eközben meg-szeretik, egyúttal megtanulják védeni az erdőt és a természetet

– beszélt a programról Éder Lilla, a tábor vezető-je.

Élményekben pedig nem volt hiány: a gyerekek testközelből láthattak óriáskígyót, meteoritkőzeteket, megtekint-hették távcsővel a Napot, és kipróbálhatták a tradicionális magyar harcművészetnek tartott barantát.

A SEFAG Zrt.-nél a természetismereti programok nem csak a nyári táborokra korlátozódnak. A Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában tavasztól őszig szinte egymást váltják az iskolás csoportok és az Erdők Háza népszerűsége is növek-szik. Ősztől az erdőgazdaság egy új kezdeményezéssel, a Pedagógus Klubbal szeretné a tanárokat arra ösztönözni, hogy minél több természetismereti anyagot építsenek be az óráikba. A SEFAG Zrt. sokoldalú segítséget nyújt eh-hez erdei programokkal, élménypedagógiai foglalkozásokkal és kihelyezett tanórákkal. Jövő nyáron az erdőfelfedező tábor is folytatódik természetesen.