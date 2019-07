Lecsapott a fogyasztóvédelem: veszélyes kalandparkokat zárattak be

Az ITM idén is kiemelt figyelmet fordít a kalandparkokban kikapcsolódni vágyó családok biztonságára. A fogyasztóvédelmi hatóság még a nyári vakáció előtt ellenőrizte a lombkorona szintjén épített vagy mesterséges oszlopra telepített kötélpályák, kötélcsúszdák, függőhidak, és a mászófalak üzemeltetési körülményeit.

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok az ország minden részében 84 helyszínen összesen 310 kalandpályát ellenőriztek, amelyek 31 százaléka nem felelt meg teljes körűen az üzemeltetésre vonatkozó előírásoknak.

A fogyasztóvédelem minden évben a szezon kezdete előtt ellenőrzi a kalandparkok működési körülményeit a kalandpályák biztonságos használata érdekében. Az ellenőrzéseket követően 36 kalandpálya használatát kellett ideiglenesen megtiltani, ezek közül tizenhét a hiányosságok pótlása után már újra üzemel, és a többi kifogásolt pálya hiánypótlása is folyamatban van.

- emelte ki Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Kitért arra is, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság által lefolytatott vizsgálat a pályák biztonságosságát igazoló megfelelőségi tanúsítványokra és a látogatók számára is információt nyújtó adattáblákon feltüntetendő jelölésekre irányult. Ezek közül a legfontosabb a terhelhetőség, azaz hogy mennyien használhatják egyszerre az adott pályát biztonsággal. Az ellenőrzés kiterjedt az üzemeltetési napló jogszerű vezetésére és a kezelő személyzet biztonságos üzemeltetéshez szükséges képesítési igazolásainak meglétére is. A kalandparki eszközök műszaki állapotának rendszeres vizsgálatát erre kijelölt tanúsító szervezetek végzik.

A korábbi években már ellenőrzött kalandparkok üzemeltetőinek többsége lényegesen nagyobb körültekintéssel jár el a pályák szezonális beindítása során, az újonnan kialakított pályák esetén valamelyest gyakoribbak a jogsértések. A rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzések is hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltetők tisztában legyenek a biztonságos működtetéshez szükséges követelményekkel. Az ellenőrzött kalandparkok közel fele felelősségbiztosítással is rendelkezik, ami szintén a látogatók biztonságérzetét növeli. A fogyasztóvédelem a továbbiakban is aktív jelenléttel szolgálja a kalandparkok látogatóinak biztonságát.