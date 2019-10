Ezt a növényt irtják a Vértesben: fokozottan védett területen bukkant fel

Ahogy a portál írja, a hazánkban is kedvelt növény jól tűri a hideget, akár mínusz 20 fokban is képes áttelelni. Az Opuntia phaeacantha faj, vagyis a fügekaktuszt a Vértes több területén is felbukkant, 2017 óta folyamatosan irtják is. Fontos a folyamatos felügyelet, mivel a felfedezett kaktusztövek már terméseket hoztak, és ez a növényfaj nemcsak magról képes szaporodni, a leszakadó hajtásai is könnyen gyökeret eresztenek.

A szakemberek szerint valaki ide ültethette a növényt, mivel a lelőhely távol van a lakott területektől, így nagyon kicsi ez esélye annak, hogy állatok vitték oda a magokat, vagy egy dísznövényt dobtak volna ki ott. A nemzeti park munkatársai nem győzik hangsúlyozni, hogy a megunk növényeinket ne ültessük idegen területre, főleg ne egy védett körzetbe, mivel így könnyen veszélybe kerülhetnek a hazai, őshonos növényeink.