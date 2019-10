Hatalmas tragédiát okozhat a figyelmetlenség: ez a probléma az M44-esen

A híradásokban egyre gyakrabban hallani, hogy azért történtek közlekedési balesetek, mert egyes sofőrök forgalommal szemben közlekedtek az úton, valamint hajtottak fel az autópályára

- közölte a portál a napokban megjelent Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság közleményét.

Mint írják, számos jelzés érkezett a rendőrségre, hogy többen a forgalommal szemben közlekedtek az úton, mióta átadták az M44-es számú gyorsforgalmi út első szakaszát. A legtöbb esetben sokan belnézik a táblákat és rossz irányból hajtanak fel a gyorsforgalmi útra. Az esetek többségében a sofőrök elismerik, hogy hibáztak. De sokan hivatkoznak arra, hogy nem jártasak a környéken, nem vették észre a táblákat vagy szimplán rossz felé hozta őket a GPS.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Szombati Andrea arról számolt be, hogy rendszeresen és visszatérően ellenőrzik az M44-es gyorsforgalmi útszakasz forgalmát is a megyében, de a leírtakhoz hasonlót Békésben nem tapasztaltak.

A portál felkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályát is, akik arról számoltak be, hogy társaságuk szakemberei az átadás előtt és után is bejárták az M44-es autóút több mint 60 kilométeres, újonnan átadott szakaszát.

A térségében minden közúti jelzéskép, burkolati jel és táblázás teljes mértékben megfelel valamennyi külső és belső szabályozásnak. Az esetleges forgalommal szembeni felhajtásokban alapvetően emberi tényezők játszanak szerepet, ennek egyik példája, hogy a napokban egy közlekedő a 442-es főúti csomópontnál a közlekedési rendnek megfelelően hajtott fel az útra, azonban a főpályára érve visszafordult, az ilyen esetek gyakorlatilag kivédhetetlenek

- emelték ki.