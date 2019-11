Ennyiért bérelheted ki egy éjszakára az RTL-es Nyerő Páros luxusvilláját

Ma este eldől, melyik pár nyeri az RTL Klub show-műsorát, a Nyerő Párost. A rangos elismerésért még három pár van versenyben: Fésűs Nelly és Vajtó Lajos; Sarkadi-Szabó Emese és Fluor Tomi; Csobot Adél és Istenes Bence. Izgalmas este vár tehát a nézőkre, kíváncsian várjuk, vajon ebben az évadban kiknek sikerült eligazodni a szerelem - készítők által alkotott – útvesztőjében.

Mint ismert, a csata java része ebben az évadban is két helyszínen zajlott, a kőbányában, ahol izgalmas játékok vártak a párokra; és a luxusvillában, ahol a párok éltek, buliztak, és természetesen szavaztak a kiesőkről. A villa ezúttal is jó helyszínnek bizonyult a dokumentarista stílusban leforgatott műsorhoz, sok izgalmas részletre fény derült a párok közti viszonyról.

320 ezer egy éjszakára a Nyerő Páros villa

Sokan nem tudják, de a műsorból megismert luxusvillát bárki kibérelheti. Aki tehát szeretné kipróbálni, hogy milyen eltölteni pár napot a műsor „díszletei” között, az bármikor leadhatja foglalását a Villa Malom Luxury Resort oldalán. Igaz, ez nem lesz olcsó mulatság: a Pusztazámorban található luxusvilla weblapján található tájékoztatás szerint:

„A teljes Villa szálláshelyként történő bérlése esetén a bérleti díj 320.000,- Ft/éj, mely tartalmazza a reggelit és a végtakarítás díját.”

Meghökkentél? Arról azért nem árt tudnod, hogy a Villa Malom tájékoztatója szerint az ingatlan „négy szinten, több mint 500 négyzetméteren, egy káprázatos luxuslakosztállyal és négy szobával, valamint egyedi hangulatú, tágas közösségi terekkel rendelkezik.” És az elérhető szolgáltatásokról se feledkezzünk meg: medence, szauna, infraszauna, jacuzzi, mozi, biliárd és borospince.

Még így is sokallod a bérleti díjat? Akkor számolgassunk picit. A tájékoztatás szerint a villa 10 főre bérelhető, de lehetőség van még további 4 fő elhelyezésére. Tíz fő esetén tehát 32 ezer forintra jön ki fejenként a bérleti díj, ha pedig 14-en költöznek be, akkor lemegy a fejenkénti összeg 23 ezer forint alá. Nem kevés, ez kétségtelen, de ha azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy hasonló szolgáltatásokat kínáló hotel árszabásának, akkor mindenképp versenyképes.

Mégis, kinek van erre pénze?

Ha azt hiszed, ezt csak kevesek engedhetik meg maguknak, akkor az a helyzet, hogy tévedsz. A helyes válasz a kérdésre inkább az, hogy egyre többen. A statisztikák szerint bővüléssel zárta ugyanis a harmadik negyedévet a hazai turizmus. A Szallas.hu becslése szerint például közel 10 százalék volt a növekedés a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. "27 százalékkal növeltük a hazai forgalmunkat és 17 százalékkal gyarapítottuk a külföldre közvetített forgalmat" - ismertette saját eredményüket nemrég Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. Hozzátette:

Általánosan igaz, hogy a szálláshelyek előző évhez képest emelték áraikat, az átlagár 6 százalékkal több idén.

Az átlagos foglalási érték 63 200 forint volt, ami 10 százalékos növekedést jelent tavalyhoz viszonyítva. A foglalások érték szerinti eloszlásánál magasan vezet az 50 ezer forint alatti kategória, a foglalások 56 százaléka ide tartozott. A második legkeresettebb típus, a foglalások negyedével, az 50-100 ezer forint közötti árfekvés volt. Az üdülések átlagosan 2 éjszakára és 3 főre szóltak. Minden tizedik vendég a SZÉP-kártyás fizetést jelölte meg előzetesen. 13 százalékkal nőtt a SZÉP-kártyás költések értéke tavalyhoz képest, ez átlagosan 104 250 forint volt. Ők hosszabb időre és nagyobb létszámra foglaltak: általában 3-4 éjszakára és 4 fővel érkeztek.

Siófok, Hajdúszoboszló és a főváros vonzotta a legtöbb turistát, de Eger, Balatonfüred és Gyula is az élbolyban végeztek. A legkeresettebb úti célok top tízes listájára még Szeged, Hévíz, Zalakaros és Nyíregyháza kerültek fel. Somogy, Veszprém és Zala megye részesültek legnagyobb arányban a foglalásokból. Minden ötödik foglalás wellness-szállodába szólt. A harmadik negyedévben is népszerűek voltak a kirándulóhelyek, nevezetességek és fürdők. A portál adatai alapján nagy az érdeklődés az egri és a siklósi vár, valamint a Festetics-kastély iránt, de a Szilvásváradi Kisvasút és a Nyíregyházi Állatpark is keresettek voltak. Fürdők közül a miskolctapolcai, a harkányi, a zalakarosi, a hajdúszoboszlói is kiemelkedtek, továbbá a Hévízi-tó iránt is nagy volt az érdeklődés.

