Meglódult az új autók eladása: inkább újat vesznek már a magyarok használt helyett?

A DataHouse Kft. adatai alapján a gépjárművek kivonás utáni piaca 20 százalékkal bővült, a kishaszongépjárműveké 24 százalékkal csökkent. Előbbiek 101 051, utóbbiak 15 897 kumulált darabszámot értek el októberben. Az MGE szerint az év végére várt értékesítési volumen akár túl is túlteljesíthető, különös tekintettel az év utolsó hónapjaiban várható forgalomba helyezési dömpingre. Véleményük szerint a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program sikeresen indult, hiszen az október végéig érkezett több mint 16 ezer igénylés jelentősen meghaladja a várakozásokat.

A személygépjárműveken belül kis darabszám mellett is jelentősen, 51 százalékkal visszaesett a tisztán elektromos autók forgalomba helyezése, amit az egyesület a magas árakkal, a használhatóság és az ár-érték arány miatti vevői bizalmatlansággal magyaráznak. A csökkenés összhangban áll a nemzetközi folyamatokkal.

Éves összevetésben mérséklődött a nagyhaszongépjárművek és az autóbuszok forgalomba helyezése is. Októberi visszaesésük 14 százalék, illetve 73 százalék, a kumulált csökkenésük 14 százalék, illetve 26 százalék. A nagyhaszongépjárművek csökkenése a sofőrhiány és a dráguló működési körülmények következménye, darabszámuk októberben 365, a kumulált darabszám 4646 volt. Az autóbuszok darabszáma ennél is kisebb, a havi mindössze 27, a kumulált 404. Az MGE abban bízik, hogy az elöregedett buszok a következő évek során nagyobb mértékben cserélődnek újakra. A szervezet továbbra is arra számít, hogy Magyarországon idén 160 ezer új személygépkocsi, 30 ezer kishaszonjármű, 7 ezer nagyhasznonjármű, és 800 autóbusz állhat forgalomba.