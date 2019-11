Lélegzetállító látvány: rekordszámú daru vette birtokba a Fehér-tavat

De nem csak a vonuló darvak, hanem vadludak, récék és partimadarak gyülekezőhelye is a tórendszer. Idén ősszel rendkívül nagyszámú gulipán tartózkodik itt. Volt, hogy a 800-at is meghaladta a számuk, de jelenleg is 500-600 példány szűrögeti a Fehér-tó vizét. További érdekesség, hogy bár a hazai kanalasgémek már régen elrepültek az afrikai telelőhelyeikre, néhány példány még most is felbukkan itt

- írja közleményében a nemzeti park.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, hajdani szikes tóból kialakított halastó-rendszeren már közel 300 madárfajt figyeltek már meg. A szegedi Fehér-tó történetét és gazdag madárvilágát mutatja be az itt található a 2 km hosszú Sirály tanösvény is. A szakemberek szerint a 3. állomáson, a Beretzk Péter kilátóból jól megfigyelhető a Korom-sziget nyüzsgő sirálytelepe.