Érdemes lesz idelátogatni: gigafejlesztés kezdődött Sümegen

Több fejlesztés is zajlik Sümegen: egy pályázat segítségével a Kisfaludy Emlékház új eszközöket kap, melyet jövőre már a látogatók is használhatnak. Az új eszközök a költő tárgyi és szellemi örökségét mutatják be érdekesen, hogy a fiatalok számára is befogadható legyen. A múzeum terminált, modern installációkat, LCD televíziókat kap, a meglévő tárgyakat pedig új kontextusba helyezik. A kiállítás Kisfaludy verseit, utazásait és szerelmeit idézi fel, melyek egy olyan komplex állandó kiállítási tervnek lesznek a részei, melyeket a jövőben szeretnének megvalósítani.

