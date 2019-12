Megrohamozták a turisták a Balaton-felvidéket: szigorítást vezettek be

A lap megemlékezett, hogy novembertől ismét nyitva áll a lehetőség a természeti élmények kedvelői előtt, ugyanis a Hévízi-csatorna ősztől tavaszig várja mindazokat, akik kenutúra keretében szeretnének eljutni a Hévíztől Fenékpusztáig. Út közben akad bőven miben gyönyörködni: a leghidegebb téli napokon is 20 Celsius-fokos víz felett sejtelmes pára leng, melyből tündérrózsák és más vízi növények bukkannak elő, de szerencsés esetben madarak - tőkés réce, kis vöcsök, kárókatona, szürke gém, nagy kócsag - is megfigyelhetők a kenutúra során.

A túrázók 10 kilométert "csoroghatnak" a téli tavaszban, nem véletlen hát a népszerűség. Előfordult, hogy egyetlen napon 400-nál többen keltek útra a gyógytó lefolyó csatornáján, ez a tömeg azonban minden szempontból túl nagy: indokolatlan mértékű zavarást jelent az élővilágnak, túlzott terhet a környezetnek, de maguknak a résztvevőknek is kellemetlen, amikor a vízen egymásba érnek a kenuk.

A nemzeti park honlapján elérhető túraszabályzat szerint november 1. és március 15. között lehet evezni a Hévízi-csatornán, de egy napra legfeljebb 250 személynek adnak ki engedélyt. A weboldalon megtalálható az a felület is, amely napra lebontva tájékoztat, hogy az adott időpontra még hány szabad hely van. A vízfolyáson több társaság is szervez túrákat, első körben ezeket érdemes megkeresni, s aztán a szükséges adminisztrációt már ők intézik. A túrák a tó déli lefolyó zsilipjétől indulnak, ahol az előző szezonban némi infrastrukturális fejlesztés is lezajlott: mobil mosdókat telepítettek.

