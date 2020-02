Leszakadt egy 130 éves híd Piliscsabán: gyalogosok és autósok is használták

Leomlott egy kisebb híd Piliscsabán - számolt be az M1 aktuális csatorna Híradója vasárnap. Az 1890 körül épült hidat gyalogosok és autósok is használták, most több mint egy kilométeres kerülőt kell tenniük.

Az információk szerint szombat délután egy arra járó kocogó vette észre, hogy elkezdett omlani a híd. A polgárőrség lezárta a helyszínt, a katasztrófavédelem kereső kutyákkal érkezett a helyszínre, mert nem tudták, nincs-e valaki a törmelékek alatt.

A híd egy részét munkagépekkel elbontották, a másik részéhez viszont nem mertek nyúlni, mert attól féltek, hogy az utca is beomolhat.

Remélik, hogy meg lehet menteni a hidat. A kár százmilliós nagyságrendű.

A Piliscsabai Polgárőr Egyesület nemcsak információkat, de képeket is posztolt Facebook-oldalán a leszakadt hídról. Azt írják: a környéket éjszaka is biztosították az omlásveszély miatt, hogy még véletlenül se menjen senki a közelébe. A továbbiakról valószínűleg hétfőn döntenek.

Címlapkép: Getty Images