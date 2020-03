Változások a buszokon a koronavírus miatt: megújul a jegyvásárlás a Volánbusz járatain

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán. Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig tanszüneti menetrend lép érvénybe. A Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása alapján az autóbuszközlekedési társaság valamennyi helyközi járatán, valamint azon települések helyi járatain, ahol a Volánbusz a szolgáltató, elérhetővé válik a készpénzmentes jegyvásárlás. Az együttműködésnek köszönhetően megvalósul az applikációban történő jegyvásárlás lehetősége.

A mobiljegyvásárlás bevezetésével egyidőben a társaság minden helyi, országos, regionális és távolsági járatán felfüggeszti az első ajtónál történő felszállást, a járművezetőket szalagkordonnal határolják el az utastértől.

A két állami társaság között létrejött megállapodás szerint azokat az utasokat, akik az applikációban vásárolják meg jegyeiket a Volánbusz járataira, nem terhelik pluszköltségek, vagyis az elektronikusjegyek ára megegyezik a hagyományos, papíralapú jegyekével. A teljes árú jegyek mellett elérhetők lesznek az 50 és 90 százalékos kedvezménnyel válthatók is. Jelenleg is dolgoznak a mobilapplikáció fejlesztésén annak érdekében, hogy legkésőbb a hónap végéig bérletvásárlási lehetőséggel is bővüljön az alkalmazás.

Fontos tudni, hogy a mobilalkalmazásban nem választhatók ki az indulási és célállomások, a helyközi járatokra szóló jegyeket az indulási és érkezési állomás közötti kilométertávolság kiválasztásával lehet megvásárolni.

Az adott távolsághoz tartozó adatok – az indulás és az érkezés helyét beírva - a menetrendek.hu rendszerében találhatók meg, amely az applikációból közvetlenül is elérhető. A Volánbusz által üzemeltetett helyi járatokra az adott településnév kiválasztásával könnyen kikereshetők és megvásárolhatók a jegyek. A közlekedési mobiljegyek használata a veszélyhelyzeti időszakban nagyban segíti a gépjárművezetők és a pénztárosok jegy- és bérletértékesítési tevékenységének csökkentését, kiváltását.

A mobilalkalmazás segítségével a jegy bárhol, bármikor megvásárolható, akár közvetlenül a járat indulása előtt is. A mobiljegy használatához az utasnak iOS vagy Android operációs rendszerű mobiltelefonjára le kell töltenie az Nemzeti Mobilfizetési Zrt., vagy valamely viszonteladója által működtetett közlekedési mobiljegy-alkalmazást, és abban regisztrálnia kell magát. A jegyvásárlás során az utasnak meg kell adnia az utazásához használni kívánt járat tervezett indulási időpontját. A kiválasztott terméket a felhasználó egyenlegéről vagy bankkártyája segítségével tudja kifizetni.

Az alkalmazások elérhetőek a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján. A mobiljegyek vásárlásához és felhasználásához az utas készülékének minden esteben mobil adatkapcsolattal kell rendelkeznie, ahogyan a megvásárolt jegy ellenőrzése alkalmával is.

A helyi és helyközi viszonylatokban továbbra is válthatók papíralapú jegyek a szokásos elővételi módokon, de az utasokat arra kérik, hogy Magyarország Kormánya tanácsának megfelelőlen csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges valamint, hogy aki csak teheti elektronikus úton váltsa meg jegyét.

Március 25-én, szerdán üzemkezdettől tanszüneti menetrend lép érvénybe. Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról utasaink a volanbusz.hu/koronavirus oldalon tájékozódhatnak.

