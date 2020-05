Baj van a Balatonnál: megoldást várnak ezekre a problémákra

A portál szerint ugyan folyik a munka a Balatonon és körbe is kerékpározhatunk az útvonalon, de nem teljesen ideálisak a körülmények és rengeteg még a megoldatlan akadály. Németh Zsolt, a Kerékpáros Magyarország Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben lényeges, hogy ne csoportosan induljanak kerékpározni az emberek, hanem szigorúan csak az egy háztartásban lévők pattanjanak együtt nyeregbe. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most nem alkalmas az időpont a hosszabb távú tekerésre, mivel kevés a mosdó, a büfé, az éttermek lassan nyitnak és a boltok sem készültek még fel a tömegre.

Németh Zsolt azt is kiemelte, hogy szorgalmazzák a bukósisak kötelezővé tételét, valamint több útjelző tábla kihelyezését is.

A felújításokat tekintve elmondta, hogy a két méternél szélesebb balatoni kerékpárút megvalósítására még nincs esély. Jelenleg javítások a keleti medencében és a déli part távolabbi szakaszain esedékesek, az északi oldalon az ősi Római úton lehet haladni. Mivel a 71-es út melletti nyomvonal magánterületeken is áthalad, ezért ahhoz nehéz hozzányúlni.

Hozzáfűzte, hogy Balatonedericsnél most folyik a munka, mivel a fák gyökerei felnyomták az aszfaltot, de nem jó hír, hogy a Szigliget melletti patakokon átívelő vashidakat még nem helyezték ki. A szövetség elnöke elmodta, hogy a legnagyobb hiányérzetet az okozza, hogy a frissítőpontok az erős területeken létesülnek, amik nem hoznak turisztikai bevételt a Balatonra. Az ő terveik szerint 16 állomásos szolgáltatóláncot hoznának létre, hogy aki biciklizni megy, akár lovagolhasson vagy vitorlázhasson is.

Címlapkép: Getty Images

