Milliárdos beruházás zárult az M86-os úton: pihenőhely és mérőállomás is épült

Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, Vas megye országgyűlési képviselője a szerdai átadón azt hangsúlyozta, hogy a határidőre elkészült beruházás nem csak a közlekedőknek, hanem a térségben élőknek is fontos.

A tengelysúlymérő állomásokkal nemcsak biztonságosabbá válik a közlekedés, hanem a közút minőségét is tovább meg lehet őrizni azzal, hogy kiszűrik a túlsúlyos járműveket

- mondta, majd kitért arra is, hogy a Rábaköz-pihenőhelyen az országban is egyedülálló módon egy ökumenikus imaházat, fitnesz parkot és játszóteret is kialakítottak.

Emlékeztetett, hogy az M86-os út 2016-ban készült el, noha a 2002 és 2010 között regnáló kormányok 2010-re ígérték. 2010-re azonban csak egy 3,5 kilométeres szakasz valósult meg.

Ágh Péter országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy a gyorsforgalmi út ezzel a beruházással készült el teljesen, és mindazokat a szolgáltatásokat biztosítani tudja, amelyet a többi autópálya. Kiemelte, hogy Magyarország nincs egyszerű időszakban a koronavírus-járvány miatt, de a számítások szerint a belföldi turizmus a nyáron feléled.

Ez az út pedig biztosítani tudja, hogy Szombathely mellett Sárvár, Bükfürdő és Kőszeg, mint turisztikai célpontok is könnyen és biztonságosan megközelíthetők, de a gazdasági szereplők számára is fontos

- fejtette ki, majd hozzátette, hogy több közúti infrastruktúrafejlesztés is zajlik jelenleg a megyében, egyebek mellett Sárváron a főúton, illetve a Magyar falu program keretében Szombathely és Vép között.

Abban bízunk, hogy ez a lendület a megyei közúthálózat megújításában a továbbiakban is kitart

- fogalmazott.

Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a pihenőhelyek és a tengelysúlymérő állomások a 21. századi kihívásoknak megfelelően épültek, modernek és kényelmesek. A tengelysúlymérő állomásokon pedig érintésmentesen tudják a nehézgépjárműveket vizsgálni, amelyben lézerszkenner is segít.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese azt mondta, hogy a beruházás célja volt az is, hogy hosszú távon teremtsék meg a minőségi üzemeltetés feltételeit.

