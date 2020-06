Hamarosan újabb szakaszon tekerhetünk: kerékpáros híd épül Eplény határában

Ahogy a portál írja, a négyhektáros területen dózerrel rendezik a terepet az erdészet munkatársai. Az egykori TIG-telep (Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság) hosszú időn át a honvédségé volt, ahol több százezer liter üzemanyagot őriztek kilenc földalatti tartályban, mint tartalékot. Az erdészet tavaly jutott hozzá ehhez a területhez, ahol lebontották az életveszélyes épületeket.

Csupán két épületet hagytunk meg. A 180 négyzetméteres főépület, amely egykoron az őrségnek adott helyet, jó állapotban van, persze teljes felújításra szorul. A földszinten lesznek a közösségi helyiségek, míg emelet-ráépítéssel helyet adunk majd a szállóvendégeknek. A kerékpáros centrum területén meghagytunk még egy létesítményt, az lesz a gondnoki lakás. Erre persze még várni kell, ugyanis innen még el kell jutnunk Eplényig, ami közel két kilométer útépítést jelent. Át kell vinnünk az utat a szomszédos kőbánya melletti területen – a tulajdonosokkal napjainkban egyeztetünk

- mondta Szedlák Tibor, a Verga termelési vezérigazgató-helyettese.

A következő szakaszon előreláthatóan nem lesz akadálya annak, hogy magán- és önkormányzati földeken haladjon tovább az út. Többféle javaslat is felmerült, miképpen lehetne a vonattal Eplénybe érkező bringásoknak segíteni abban, hogy ne kelljen átkelniük a nagy forgalmú 82-es úton. Egykor volt egy betonalagút a vasútállomás és a TIG-telep között – csak a katonák használhatták –, de ezt betemették, mivel kerékpáros-közlekedésre nem volt alkalmas szűk mérete miatt

- tette hozzá Szedlák Tibor.

Távlati terveink között szerepel, hogy Eplénytől, a 82-es út keresztezése nélkül, az Ámos-hegyi oldalon el lehessen jutni a hangulatos völgyön át a vasútállomásig. Így megvalósulna a kapcsolat a Győr–Veszprém vasútvonallal

- vázolta a vezérigaz­gató-helyettes.

