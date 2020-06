Olcsó, de extrém kirándulás: ezek a legizgalmasabb lombkorona-ösvények Magyarországon

A karanténban töltött napok után kicsit mindenki visszavágyik a természetbe. Nem csoda, hiszen ez most az egyik legjobb kikapcsolódási forma. Az erdőben, mezőkön sétálva biztosan nem botlunk tömegekbe, ráadásul szinte bármikor módosíthatjuk az útirányt.

Néhány éve egészen nagy felhajtás övezte a Magas-Tátra keleti szélén, a Bélai-Tátra lábánál fekvő apró falu, Zár legújabb látványosságát, a fák teteje fölé érő lombkorona ösvényt. Pedig az ámulatba ejtő látványért nem kell olyan messze utaznunk! Hazánkban is számos helyen lehet kirándulni, élményeket szerezni sőt, akár egészen extrém körülményk között is barangolhatunk.

Kevesen tudják, de Magyarországon is számos lombkorona sétány létezik, amelyek a fák lombjain keresztül körbejárhatók. Így, a nem mindennapi látvánnyal rendelkező emelvények akár egy hosszabb vagy rövidebb túra, kirándulás lezárásának is tökéletes végállomásai lehetnek. Lássuk, milyen helyeket érdemes idén nyáron felkeresni, ha szeretnénk a fák tetején sétálni.

Sas-völgyi lombkorona sétány

Dél-Dunántúl első, fák koronája között haladó sétánya az Erdő Háza mellett 2014-ben kialakított madármegfigyelő toronyhoz kapcsolódik: a sűrű erdőben mintegy 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű, a terep emelkedésének következtében a talajszintre érkező, tiszta faszerkezetű lombkoronasétány épült. A kihelyezett tájékoztató táblák révén létrejött tanösvény az erdészeti erdei iskolai programok tematikájával összehangoltan segíti az erdő alsó szintjeiről nem látható lombkorona szint jellegzetes élővilágának megismerését.

A tanösvény és környezetének látogatása ingyenes, azonban a szállóvendégekre és az erdei iskolai foglalkozásokra való tekintettel a csoportos látogatást előre be kell jelenteni.

Erzsébet ligeti lombkorona sétány

Az Erzsébet ligeti lombkorona sétány interaktív tanösvénye játékos tanösvénytáblával és csónakázási lehetőséggel mutatja be a természet értékeit. A tanösvény háromféle útvonalat foglal magában: a ligetben sétálva a madárvilágot ismerhetjük meg, a lombkorona interaktív tanösvényen fákról és sok más élőlényről olvashatunk érdekességeket, míg a vízi tanösvényen a holtágat tanulmányozhatjuk. A lombkorona tanösvény különlegessége, hogy többszintes, és a legfelső, kilátó szinten azt is kipróbálhatjuk, milyen érzés egy átlátszó felületen, 15 méteres magasságban állni. A vízi tanösvény egy részét csónak nélkül is bejárhatjuk, a vízi pallósoron több játékot és interaktív elemet kipróbálhatunk, és a lyukakon megleshetjük, milyen állatok pihennek az úszószigeten.

A több mint egy kilométer hosszú tanösvény és a vízi tanösvény egész évben ingyenesen látogatható. A lombkorona 15 méter magas faszerkezetes kilátó (a legfelső szinten panoráma teleszkóp) belépődíjas és a nyitvatartási rendnek megfelelően látogatható.

Belépő (Lombkorona sétány és kilátó):

Teljes árú jegy: 600 Ft / fő

Kedvezményes jegy: 400 Ft / fő

(a 10 fő feletti csoportok, a 14 év alatti gyerekek, valamint a 65 év feletti idősek)

(a 10 fő feletti csoportok, a 14 év alatti gyerekek, valamint a 65 év feletti idősek) Csónak bérlés: (nyitvatartási időn belül 1 órára) max.: 4 fő - 2.000 Ft / csónak

Makói lombkorona sétány

Formáját, alakját tekintve is különleges látvány a makói sétány. Egy természetjáró számára az erdő mindig különleges élményt, látványt jelent. Itt viszont nem csak a természet szépsége, de a megépített kilátó is hamar lenyűgözi a látogatót. Makóhoz és hagyományaihoz híven, minél feljebb jutunk a lombkorona felső szintjei felé, annál inkább megváltozik körülöttünk a világ, más élőlények, madarak jelennek meg, és ugyan így bukkannak fel a hagyma formát öltött teraszok is. A sétányon helyet kapott egy függőhíd is valamint egy kilátótorony. A legbátrabbak pedig választhatják a lejutás leggyorsabb módját: lecsúszhatnak a csőcsúszdán is.

A Lombkorona sétány eső esetén a műszaki előírásoknak megfelelően balesetveszély miatt Zárva tart. A sétányra a belépés díjtalan, csúszda viszont 200Ft/alkalom.

Kaszó lombkorona tanösvény

Kaszó környezetében 4 tanösvény is található, melyek mindegyike a környék növény- és állatvilágát, valamint az erdész és vadász munkáját hivatott bemutatni. A közel 1 km hosszú Öregerdő Tanösvény a Kaszói Kirándulóközponttól indul, majd összesen 15 tájékoztató tábla segítségével ismerhetjük mega kaszói pagony vadregényes birodalmába. 2017 májusától kibővült az Öregerdő tanösvény a Lombkorona Tanösvénnyel, mely különleges módon, a lombok közt sétálva enged betekintést az erdőbe. A 9 m magas, 124 m hosszú ösvényen interaktív elemek teszik izgalmasabbá az élővilág megismerését. A Fafaj- és vadismereti Tanösvény 3,520 m hosszú, 16 db információs tábla segítségével mutatja be a terület fontosabb őshonos fafajait.

Tanösvényeink és túraútvonalaink önállóan, térítésmentesen is bejárhatók, de igény esetén, térítés ellenében idegenvezetést is lehet kérni.

Lengyel-annafürdői lombkorona- tanösvény

Annafürdő a Tolnai-hegyhát déli részén, az egykori Apponyi grófok kedvelt üdülőhelyén, Lengyel község szélén helyezkedik el. A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. beruházásának köszönhetően jött létre a lengyel-annafürdői Rétisasfészek kilátó. A kilátóhoz tartozik egy 30 méter hosszú, egyenletesen növekvő magasságú, legmagasabb pontján 9 méter magasságú lombkoronaösvény is. A fenntarthatóság miatt a faszerkezetekethez hazai akác faanyagból dolgoztak, így sokkal gazdaságosabb és tartósabb eredményt értek el. A parkerdőben horgászati és csónakázási lehetőség, bicikli-kölcsönzés, vadaspark, tanösvények, szabadtéri kemence, grillező- és tűzrakó hely, erdei pihenők, erdei büfé, interaktív játszva-oktató eszközök segítik a szabadidő hasznos eltöltését.

