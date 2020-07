Így pusztított a villámárvíz Délvidéken: vízügyi szakemberek szerint bármikor jöhet hasonló

Az időjárás jelentés már egész pénteken arról harsogott, hogy az ország délnyugati területein hatalmas viharok várhatóak, akár 80-90 milliméternyi esővel, viharos széllel és széllökésekkel. Mindenki, aki úton volt, igyekezett hazafelé, hogy ne útközben érje valahol ez a beharangozott ítéletidő. Arra azonban senki nem számított, hogy még az otthonában is kész horror lesz átélni a vihar pusztítását.

Szinte az egész ház rengett, a szél óriási erővel csapkodott. Tényleg azt hittem, hogy leszakadt az ég, olyan hangosan zúdult le a csapadék az égből. Ilyent még soha nem éltem át. Az eső szó szerint minden oldalról hangosan verte az ablakokat. Több helyen nem is győzték ezt a nyílászárók és folyt a víz belülről a párkányon, amit törölközőkkel és vödrökkel próbáltam meg felitatni, de szinte lehetetlen küldetésnek bizonyult

– mondta el a HelloVidék kérdésére Juhász Júlia, a Somogy megye egyik legdélebbi pontján fekvő Barcs város nyugdíjasa.

A vihar fél órán át dühöngött az ország déli részén, amihez több helyen jégeső is társult. Éjszaka újabb eső és erős szél érkezett, és ez tovább fokozta a délutáni helyzetet. A vízgyűjtők, árkok és a patakok medrei megteltek vagy egyre magasabbra duzzadtak, fák dőltek ki. Senki nem tudta, a helyzet meddig súlyosbodik. Volt, ahol szinte kataklizmatikus változást hozott. A völgyben elhelyezkedő Zákány utcáin mindkét irányból ömlött a víz.

Szó szerint háromszor folyt végig a patak a településen pénteken éjfélkor, hajnali három órakor, majd másnap délelőtt. Az extrém helyzetre egyszerűen lehetetlenség volt felkészülni: a viharfelhő itt forgott felettünk 24 órán át és főutcán szinte folyamatosan hömpölygött a víz, magával sodorva nagyobb méretű fatuskókat, rengeteg szemetet és más dolgokat. Még a szennyvíz fővezetékében is találtunk összevágott tűzifát. Péntek este 22 órától folyamatosan dolgoztak a szivattyúk, a falu lakossága önkéntesként próbált meg segíteni ott, ahol tudott a hatóságoknak. Az volt az isteni szerencsénk, hogy van két vízgyűjtőnk a falu végén, ide tudtuk elvezetni és szivattyúzni az embertelen víztömeget. És bár a közvetlen veszély elhárítása befejeződött 24 óra alatt, még nincs vége a megpróbáltatásoknak: tönkrement utak és járdák, leszakadt betonelemek adnak feladatot, helyre kellett állítani az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást, miközben a település utcáit az idemosott anyag borítja. Szerencsére nem kellett kitelepíteni senkit, de több házban keletkezett nagyobb kár

– mutatott rá Jankó Szabolcs, Zákány polgármestere kérdésünkre hétfőn délelőtt, hozzátéve, hogy bár az elmúlt években rengeteg árkot újítottak fel és erősítettek meg, de tízszer ekkora sem lett volna elég a hirtelen érkező, nagy tömegű áradással szemben.

Szombatra már több utat is le kellett zárni a megyében a heves esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt; de akadt olyan település is (Böhönye), amit egyetlen közúton sem lehetett megközelíteni. A tűzoltók és az önkéntesek több helyen szivattyúzták a házakba befolyt vizet, a katasztrófavédők házakból és autókból mentettek embereket. Vasárnap aztán újabb útszakaszokat kellett lezárni, néhol a teljes útburkolat leszakadt a rá nehezedő súly miatt. Az Útinform aktuális információi szerint „Somogyban kétszámjegyű utak egyes szakaszai mellett több alacsonyabb rendű úton is lezárások, sebesség- és forgalomkorlátozások vannak érvényben”.

A hétvégi villámárvíz elöntötte a nagyatádi vízművet, ezért a ma délutáni óráktól a vízellátásban átmeneti hiány várható Nagyatádon, Ötvöskónyiban és Lábodon, továbbá a vezetékes víz emberi fogyasztásra csak forralást követően alkalmas. A vízellátás helyreállítása érdekében a vízellátó rendszert a DRV Zrt. fertőtleníti, majd a vízminőség ellenőrzése után azonnal értesítést ad ki a korlátozás feloldásáról. A korlátozás ideje alatt felhasználóink a településeket körbejáró tartályautókról is vételezhetnek ivóvizet

– írta a hozzánk is eljuttatott közleményében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., hozzátéve, hogy a korlátozás visszavonásig érvényes.

Nagyatádon épületeket, közműveket veszélyeztetett a víz: homokzsákokkal kellett megvédeni többek között a trafóállomásokat, a városi uszodát, a szennyvíztelepet, a tűzoltóság épületét és egy csárdát is. Utóbbi olyannyira veszélybe került, hogy a vállalkozás üzemeltetői egy közösségi oldalra kitett poszttal kértek kétségbeesett segítséget:

A Tóparti Csárda veszélyben van. Gyertek segíteni megóvni őket a víztől! Homokot kell tölteni zsákokba és elrakni a csárda köré!

– így szólt az egyik vendég felhívása, amire aztán rengetegen jelentkeztek.

A Tóparti Csárda amúgy turisztikai szempontból festői szép környezettel büszkélkedhet, ami máskor az előnye, most pont a hátrányára vált. A Csónakázó tó és a Rinya-patak közvetlen közelsége ugyanis veszélybe sodorta az egész vállalkozást.

Percenként nőtt a vízszint. Először átszakadt a malomárok, aztán egyszerűen eltűnt a töltés. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az összefogást a mai éjszakán, hogy a legveszélyeztetettebb öt helyszínt sikerült közösen, erőn felül megvédenünk. Ösztönösen cselekedtünk

– hálálkodott Plander Orsolya, a Tóparti Csárda üzemeltetője, hangsúlyozva, hogy 70-80 ember egész éjszaka azon dolgozott a tűzoltókkal közösen, hogy meg tudják oldani a heves esőzések következtében kialakult anomáliákat.

Somogyban rengeteg a kis vízfolyás, amelyek településeken vezetnek keresztül, ám a mostani hasonló, hatalmas mennyiségű csapadékot képtelenek elvezetni. A falvak és városok életét nagyban meghatározó Rinya-patakon mért rekord már vasárnap megdőlt Nagyatádnál, ahol a korábbi legmagasabb vízállást még 2010-ben mérték. Akkor 258 centimétert mértek a szakemberek a vízmércén, szemben a most vasárnap rögzített 345 centiméteres tetőzéssel. Ez az ár azonban csak hétfő délelőtt ért Babócsára, ahol meg is dőlt a rekord. A HelloVidék 9:53-kor kapta a telefonhívást, hogy néhány perce lezárták a településre vezető, 6801-es utat.

A rendőrség, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok, a közút, a közegészségügy együtt dolgozik a vészhelyzet elhárításán, amiben mi szakmai irányítóként veszünk részt. Olyan villámárvizek sújtják most ezeket a délvidéki területeket, amelyeket sajnos nem tudunk előre jelezni, így nehéz a hathatós felkészülés is. A jó hír azonban az, hogy amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is megy. Egy nap alatt 200-220 milliméternyi csapadék esett le és ez rendkívül nagy mennyiség, ezért azokon a helyeken, ahol árvíz szokott lenni, azonnal elrendeltük a védekezést, de kitelepítésekre szerencsére nem volt szükség

– tájékoztatta a HelloVidéket Bencs Zoltán, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a védelem vezetője, aki hétfőn személyesen is bejárta a veszélyeztetett területeket. Saját tapasztalatait hangsúlyozva azt is elmondta, hogy az események helyi vízkárnak minősülnek, mert nem elsőrendű fővédvonalat sújtották. A szakemberek várakozásai szerint a hétfői vízmagasság már nem fogja meghaladni az eddig mért legnagyobb szintet.

A most tapasztalt anomáliákkal az a legnagyobb probléma, hogy nehéz felkészülni rájuk. A vízügy ezért évek óta végez egy úgynevezett „tározós projektet”, amelyben olyan helyeket jelölnek ki, ahol árvíz esetén vissza lehet tartani a vizeket, amivel hatásosan tudják lassítani a lefolyást. A megelőzésre fektetett korábbi munka gyümölcse látszik beérni Péterhidánál is, ahol az elmúlt évek hasonló eseteiben a víz ilyenkor már ellepte a malom melletti területeket, a házak kertjeit és gazdasági épületeit – most viszont egyelőre béke honol.

Furcsának találtuk, hogy a malomárokban vasárnap késő éjjelig nem jelent meg a víz. Ezt az aszályos időszaknak és a területen elvégzett mederkaszálásnak, kotrásoknak és a vízügy korábbi intézkedéseinek, beruházásainak köszönhetjük. Ekkora vízszintnél korábban már kifejezetten komoly károkat szenvedtünk. Azt is látjuk azonban, hogy a vízszint folyamatosan duzzad és emelkedik, ezért vasárnap este megkezdtük a védekezést. Megépítettünk egy homokzsák falat, ahol a falu minden korosztálya képviseltette magát; egészen késő éjjelig dolgoztunk. Most árgus szemekkel figyeljük, hogy mi történik

– mesélt a hétfő délelőtti állapotokról kérdésünkre Lantos Zoltán, a Péterhidáért Egyesület elnöke.

Szakemberek szerint azonban a jövőben is kell számolni az ilyen helyzetekkel, ezért a villámárvizek a vízügyi ágazat kiemelt kérdései közé tartoznak.

Fotók: Jeki Gabriella

