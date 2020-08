Drága lehet idén a vakáció: durván megugrottak az árak a magyar nyaralóhelyeken

A portál szerint 10 százalékkal emelkedtek a magyar szállodák árai, és a magán szállásadók is drágábban adják ki apartmanjaikat, vendégházaikat, mint tavaly. Az augusztus 20-i hosszú hétvégére azonban már szinte teljesen megteltek a balatoni szállások és népszerűek a Tisza tó melletti szálláshelyek, a fürdővárosok, Eger és Sopron is. Budapesten viszont szinte alig van külföldi turista. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint jövő tavaszig ez valószínűleg már így is marad. Május végén újraindult a hazai idegenforgalom, de Budapest a külföldi turisták nélkül nem tud talpra állni.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint egyszámjegyű a foglaltság a városban és leghamarabb is csak jövő tavasszal térhetnek vissza Budapestre a turisták.

A tavalyi 500 milliárd forintos kereskedelmi vendéglátóhelyek árbevételének a felét külföldi vendégéjszakák adták, „úgyhogy nem hogy nem kompenzálni nem lehet, a közelébe se lehet jutni”

– fogalmazott.

Közben a szállodai szobák ára országszerte átlagosan 10 százalékkal emelkedett. Például a booking.com oldalán böngészve vegyes árakat találhatunk: három napra, az augusztus 20-i hétvégén Hévízen van szoba 290 ezerért, de találhatunk 50 ezerért is. Budapesten ugyanebben az időszakban 40 és 180 ezer között válogathatunk.

Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró a szállásfoglaló portálok algoritmusának működése alapján, minél népszerűbb egy hely, annál több a látogató, és minél több a látogató, annál magasabbra lehet tornázni az árakat. Hangsúlyozta azonban, hogy egy-egy magas ár alapján nem lehet általánosítani. Bár vannak olyan szolgáltatók, akik az elmúlt időszak lemaradását próbálva behozni, felnyomják az árakat, de ez nem feltétlenül vonatkozik egységesen mindenkire.

A balatoni éttermekben és büfékben is nőttek az árak.

A becslések szerint azonban rekordszámú turista látogat majd el a tóhoz augusztus 20-án és várhatóan megdőlhet a tavalyi rekord.

