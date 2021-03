Hatalmas fejlesztés zajlik az algyői Tisza-parton: mutatjuk, mi épül

Ahogy a portál írja, érdemes lesz nyáron az algyői Szent Anna-kikötőt választani, ha szabadidő eltöltéséhez keresünk programot, ugyanis tovább fejlesztik a Tisza partján kialakított területet. Mint írják, a kilenc lábon álló, régen a gabonarakodóhoz tartozó épület alapját használva, halas fogásokat kínáló éttermet hoz létre az önkormányzat, amelyhez tetőterasz is készül. Mindezt egy LEADER-es pályázatból és saját forrásból hozzák létre tavasszal.

A polgármester elmondása szerint már ko­­rábban elnyertek egy LEADER-pályázatot, amelyből a régi fehér iskolát szerették volna átalakítani vízi központtá a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen, azonban a pandémia közbeszólt, nem tudták megvalósítani a tervet, így vissza kellett adni a forrást. Most ennek a pénznek az elnyerésére pályáznak ismét, hogy 18 millió forintból fejlesszék a kikötőt.

Molnár Áron arról is beszámolt, hogy a halételek mellett persze a magyaros fogások sem maradnak majd el. Figyelmet fordítanak a vendégek kényelmére is, zárható lesz az éttermi rész, így a szúnyogok sem zavarják majd az embereket.

A tervek szerint május végétől élvezhetik majd a szolgáltatásokat az arra kirándulók. Lent, a kikötőben lévő kis épületnek is új funkciót adnak, például borkóstolókat és kártyapartikat szervez majd ott az önkormányzati tulajdonú Gyevikult Nkft. Továbbá a két tanösvény is új arculatot kap majd, valamint egy futókört is létrehoznak ott

