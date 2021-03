Dübörög a várfelújítás Füzéren: itt megismerheted a középkori magyar gasztronómiát

A felső várban a felújítássorozat első ütemének befejezéseként elkészült a konyha, a sütőház, az ecetesház és a gazdasági épület szakasza európai uniós, valamint hazai támogatások felhasználásával

- közölte Horváth Jenő polgármester.

Ez már a harmadik olyan uniós program, amely a felső várat érinti. Ezzel kialakult a középkori főzőhelyek működésének hiteles bemutatási lehetősége. A konyhában például nyílt tűzhelyen lehet korabeli ételeket sütni-főzni, a kemence is újra használható, és az ecetes műhelyt szintén korhűen rendezik be

- sorolta a polgármester, majd hozzátette a következő két év fontos feladata a szükséges források előteremtése.

Ahogy a portál írja, a gazdasági épületek funkcióit teljes mértékben helyre kívánják állítani, erre alapozva szeretnék majd bemutatni a középkori gasztronómiát, az ételek elkészítésének módszereit.

A valamikori ecetműhely működésének bemutatását szakmai partnerek segítségével oldják meg, akik hiteles receptek alapján készítenek majd ecetet. Régen az emberek egyfajta üdítőitalként beáztatott aszalt gyümölcsökkel ízesített ecetes vizet is ittak, ami nemcsak a szomjukat oltotta, de egészséges italnak is számított az ecet előnyös élettani hatásai miatt. A gazdasági épület emeleti és tetőtéri részeiben kiállításokat rendeznek be többféle tevékenységet – például az aszalást – interaktív módon bemutatva. A kapcsolódó épületek terveit pedig már a második ütem tartalmazza

- írja a lap.

Az év végén zárult program alapkőletételén elhangzott, hogy a vár továbbfejlesztésére kidolgoztak egy összesen 6,5 milliárd forintos programot. Ez a második üzem munkálatainak forrásigénye, amelyet 75 százalékban már előkészítettek

- közölte a polgármester. Hozzátette, például jogerős építési engedélyekkel és kiviteli tervekkel is rendelkeznek. Több esetben eredményes minősített közbeszerzési eljárást folytattak le, vagyis már megvan a kivitelező is.

Így az eredeti vár kétharmada készülne el. A második ütem tartalmát ismertetve kifejtette: annak keretében készülne el a szökőkút virágoskerttel kiépítve és a virágoskert fölötti torony is a hozzá tartozó loggiával. Megépülne a várkapitányház a leomlott külső várfalszakasszal együtt. Szintén elkészülne a politikus-költő nevét viselő Rimay János-ház a kapcsolódó épületrészekkel, a lőréses bástyafal pedig a tervezett nyári színházi estéknek is helyet adó, rátelepített nézőtérrel és színpaddal együtt épülne meg. Ezek mind előkészített állapotban vannak, és ha sikerül forrást találni hozzá, akkor a kivitelező bármikor felvonulhat az építési területre, és épülhet tovább Füzér vára

- tette hozzá Horváth Jenő.

