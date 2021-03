7+1 fantasztikus biciklis útvonal Magyarországon: itt életre szóló élmény a tekerés

A tavaszi jó idő közeledtével a biciklizés nagyszerű és kedvelt kikapcsolódási forma, nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban számos kerékpárút-fejlesztésről, építésről hallani az ország különböző pontjain. Tavaly 85 kilométernyi kerékpárút épült vagy újult meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút beruházásaiban, 8,5 milliárd forintból. Az önkormányzati projektekkel is számolva pedig közel 150 kilométernyi új szakasz létesült, mintegy 15 milliárd forintból. Ennek apropóján listába szedtük a különösen szép belföldi biciklis útvonalakat, amiken élmény a kerekezés.

1. Által-ér völgyi kerékpárút

A kerékpárút Tatabánya és Tata között vezető szakasza nyerte el tavaly az év kerékpárútja címet a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Kerékpárosklub által meghirdetett közönségszavazáson. Nem véletlenük: az autóforgalomtól távol vezető kerékpárúton kanyarogva az Által-ér ívei, a Gerecse és a Vértes látványa teszik teljessé az élményt. A Turul-sziklával, a vértesszőlősi Samuval és a tatai várral kiegészíthető a kirándulás. Aki bírja szuflával, az eltekerhet Dunaalmásig, ahol a folyóval ékesített panoráma várja.

2. Fertő-tavi kerékpárút

A Fertő-tó körüli kerékpárút-hálózat a Fertő körül tesz meg majdnem egy egész kört kerékpárutakon és kerékpárbarát utakon. Az útvonal nagyjából 120 km hosszú, és majdnem az összes Fertő-menti települést igyekszik meglátogatni. A Nyugat-Dunántúl, illetve Győr-Moson-Sopron megye két kiterjedt kerékpáros útvonala közül ez az egyik. Olyan látnivalókkal találkozhatunk itt, mint a fertőrákosi kőfejtő, a nagycenki kastély, a magyar Versaillesként emlegetett fertődi Esterházy-kastély, vagy általában a Fertő-tó körüli kultúrtáj, ami a világörökség része.

3. Tisza-tavi bringakör

Tavaly júniusban adtunk hírt arról, hogy már teljesen körbekerekezhető a Tisza-tó. A tó körül megépült 67 kilométeres kerékpárút 2,5 méter széles, fizikailag is el van választva a közúttól, Magyarország jelenleg leglátványosabb kerékpáros infrastruktúrájának nevezték az átadáskor. E fejlesztés részeként négy híd is megépült. A Tisza-tónál két nemzetközi kerékpáros útvonal találkozik.

4. Őrségi bringatúra

A közelmúltban három kitáblázott kerékpártúra-útvonallal gyarapodott az Őrség aktív turisztikai kínálata. Az új útvonalak az első háromhoz hasonlóan őriszentpéteri kiindulással lettek kialakítva, de természetesen más településekről indulva is teljesíthetőek. Az útvonalak mindegyike érinti a térség egy-egy tavát: az Őrség 4-es túra a Vadása-tóhoz, az Őrség 5-ös a Himfai-tóhoz, az Őrség 6-os pedig a Hársas-tóhoz (Máriaújfalusi-tó) vezeti el a kerékpározókat. A korábban kijelölt 101 km-es kerékpárútvonal így 125 km-rel gyarapodott, összesen immár 226 km kijelölt kerékpárútvonallal büszkélkedhet az Őrség.

5. Duna-menti kerékpárút

A Duna-menti kerékpárút a Duna mellett, négy országot érintő szakasz. A nagymarosi rész a Duna mellett halad, így kerékpározás közben, közvetlen közelről élvezhetjük a folyó látványát. Ezen a szakaszon áthaladva csodálatos tájakon bringázhatunk keresztül a Visegrádi vár látványában gyönyörködve. A kerékpárút többször érinti a Duna-Ipoly Nemzeti Park területét, ahol számos természeti látnivalóban gyönyörködhetünk.

6. Zselici biciklitúra

A Zselic felfedezéséhez Kaposvár az ideális kiindulópont, innen indulhatunk el egy 61 kilométeres körútra, amelynek a végén az indulási helyre jutunk vissza. Somogy legerdősebb táját járhatjuk be, javított erdei utakon és kis forgalmú mellékutakon tekerhetünk. Vadakban igen gazdag a vidék, gímszarvasok, dámszarvasok és muflonok is élnek az erdőkben.

7. Szilvásváradi bringakör

A 47 kilométer hosszú kör a Bükk csodálatos helyszínein vezet végig a Szilvásvárad – Bükkmogyorósd – Csernely – Lénárddaróc – Sáta – Borsodbóta – Uppony – Dédestapolcsány – Nagyvisnyó – Szilvásvárad útvonalon. Sokszor olyan helyeken tekerhetünk, amit autóval nem, vagy csak nehézkesen közelíthetnénk meg. Főleg rutinosabb bicikliseknek ajánlott, hiszen bővelkedik emelkedőkben ez a szakasz. A tájban való gyönyörködés ugyanakkor remek indok a pihenésre.

+1 Világító kerékpárút a Duna mentén

Novemberben mi is beszámoltunk arról, hogy kísérleti jelleggel világító szemcséket kevertek a Duna-menti kerékpárút burkolatába Esztergomnál, mintegy 230 méteren. A szemcsék a napsütéses órák számától függően 5-6 órán keresztül világítanak nagyobb fényerővel, de ezt követően is jobban láthatóvá teszik az utat. A kialakításnak elsősorban praktikus oka van, hiszen a szokatlan műszaki megoldás révén kényelmesebbé és biztonságosabbá válik az egyébként kivilágítatlan útszakasz esti, éjszakai használata. A biciklisták napnyugta után és napkelte előtt is könnyedén követhetik az út nyomvonalát

