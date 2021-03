Nem sok ilyen falu van az országban, igazi mintaprojekt: vajon mi Sarud titka?

HelloVidék: Gyula, téged milyen út vezetett a Tisza-tó mellé? Volt valami helyi kötődésed, vagy a véletlenek játéka, hogy éppen itt kötöttél ki?

Kücsön Gyula: Az az igazság, hogy vidéki gyerekként is nagyravágyó voltam, a szó jó értelmében. Én lenni akartam valaki, csinálni akartam valamit, ami nyomot hagy. Azt szerettem volna, hogy egy kis Szabolcsi faluból (Géberjén) indulva jobb dolgom legyen, mint a nagyszüleimnek, szüleimnek. Én nem értettem a földműveléshez és nem is az én világom. Főiskolára mentem, tanárként képzeltem el a jövőt. Mivel nem akartam tovább terhelni a családi kasszát, a suli mellett munkát vállaltam az Universitasnál.

Jól gondolom, hogy ez már akkor jobban tetszett, mint a tanítás?

Mondhatjuk, hogy onnantól egyenes volt az utam, előbb kisebb önálló megbízásokat kaptam, majd egy egész divíziót. 1997-ben alapítottunk saját vállalkozást, részben hasonló profillal.

Ez még mindig nem az a vonal, amit most látunk.

2003 és 2016 között működtettük a Fővárosi Állat- és Növényketben a ZOO Tábort, mely egyedülálló volt a piacon. Azt hiszem, hogy ott lett elvetve az első mag, ami aztán később szökkent szárba.

Miért pont Sarud?

Nem tudom. 2005 tájékán jártam erre először. Beleszerettem, és mint tudjuk, a szerelem vak.

Első látásra?

Első látásra. Pedig akkoriban nem így nézett ki a környék. a Tisza-tó mindig is kevesebb figyelmet kapott, mint a Balaton, vagy a Velencei-tó. Hogy miért alakult így, annak mélyen gyökerező történelmi hagyományai vannak, amit nehezen tudunk levetkőzni. Hogy mást ne mondjak, ez Magyarország második legnagyobb tava, de az időjárás jelentésben még mindig nem mondják be a hőmérsékletét.

Élmény. Falu. Sarud.

Sarud egy 1184 főt számláló község Heves megyében, a Tisza-tó partján. Tiszanána és Poroszló között terül el 51.62 négyzetkilométeren. Körzetszáma 36-os, Füzesabonyról harminc, Mezőkövesdről negyven perc autóval. Ezek a száraz tények, vagyis azok, amiket az első internetes keresés alkalmával is megtudhat az ember. Emellett a környék egyik gyöngyszeme, a Tisza-tavi Horgászmúzeum és a Sulyom Étterem otthona, valamint sok-sok gyerek nyári üdülőhelye. Miután óriásplakáton és Facebookon is rendszeresen „szembejött” velem, szerettem volna többet is megtudni róla. A világhálónál sokkal informatív segítségem is akadt felfedező utam alatt Kücsön Gyula személyében, aki ugyan egy 52 éves „kiégett üzletember”-ként aposztrofálta magát, a beszélgetés végére mégis azt gondoltam, hogy kevés embert ismerek, aki ambiciózusabb és nagyobbat merne álmodni, mint ő.