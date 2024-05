Különös titkokat rejtett a föld Eger mellett: embermagasságú falakat találtak

Az Eger melletti Eged-hegyi kápolna, akárcsak a borsodi Szádvár, vagy Cserépvár esetében, közösségi feltárásnak köszönhetően bukkan elő az évszázados eltemetett állapotából, jelen esetben a Kaptárkő Egyesület volt a kezdeményező – írja a Heol.

Nyílt hétvégén nézhették meg a kíváncsiskodók a régészeti feltárása alatt lévő Eged-hegyi kápolnánál folyó munkákat. Szombaton és vasárnap is több kisgyermekes család kirándult az attrakcióhoz és lehetett tanúja akár leletek előkerülésének is - írta a Heol. Aki nem volt ennyire szerencsés, a vezetett túrákon az is szemtanúja lehetett annak, hogyan rajzolódik ki egyre jobban a kápolna körvonala, vagy tudhatott meg dolgokat a régészek munkájáról.

jelen esetben a Kaptárkő Egyesület volt a kezdeményező.

Nemesné dr. Kis Tímea művészettörténész, a munka egyik aktív résztvevője a lapnak elmondta: elérték a kápolna déli falainak az alapjait, és körülbelül 180 centiméter magas falazatot tártak fel.

Az ásatások során előbukkant a szentély is, és az épületről kiderült, kápolna helyett valójában egy templom romjai tárultak fel, hiszen fő hajója 26 méter hosszú.

