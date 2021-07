Milliókból épült: festői természeti környezetben nyaralhatunk a kulcsosházban

A térség agráriumának szerves része az erdőgazdálkodás hagyománya, ez abból is látszik, hogy a magán gazdálkodók az északkeleti megyék után itt telepítik a legtöbb új erdőt.

Az idei nyári szezonra a felújított turistaházak átadásának dömpingje várható, jelenleg körülbelül negyven épület fejlesztése zajlik. A most átadott Gyertyánosi Gyöngyvirág Kulcsosház kiváló lehetőséget kínál mindenkinek, aki családjával vagy barátaival szeretne eltölteni egy vagy több napot nyugalmas természeti környezetben. Ezen a vidéken könnyebb és nehezebb túraútvonalak is várják az aktív turizmust kedvelőket, valamint nagyobb létszámú társaságoknak is minden adott ahhoz, hogy kikapcsolódhassanak.

Fotó: Gyertyánosi Gyöngyvirág Kulcsosház, Kaposvár

A szállást és környezetét az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (AÖFK) közreműködésével a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében kapott 21,5 millió forintos támogatásból korszerűsítették.

A kulcsosház két különálló szobájában 12 főt tudnak elszállásolni, amit az elmúlt időszakban már birtokba is vettek a turisták. A háztól kicsit távolabb a legendás Négy testvér forrás, avarkori ásatás és erdei tornapálya, valamint egy horgásztó is várja a természetjárókat.

Címlapkép, fotó: Pogonyi Dávid, Gyöngyvirág Kulcsosház