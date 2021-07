Elképesztő jelenség Vácrátóton: káprázatos növények lepték el a tavat

Utólag visszatekintve a siker tavaly köszöntött be, amikor új helyre, a Nagy-tó felszíne alatt egy méterre, a tápanyagban gazdag iszapba telepítették a rizómákat. Az enyhe tél is hozzájárult a sikeres teleléshez, és most bimbók tömege emelkedik ki a víz felszíne fölé

- mondta Lunk Gergelyt, a Nemzeti Botanikus Kert főkertészét.

Az indiai lótusz Kelet-Ázsia sekély, meleg tavainak, csendes vizű holtágainak a növénye, nincs Dél-Kínában olyan kis tó, medence, ahol ne zöldellne. A rizsföldek szélén nagy mennyiségben termesztik is, mert nem csak szép, hanem rendkívül fontos élelmiszer- és gyógynövény is. A lótusz virága jól megkülönböztethető a tündérrózsákétól, melyek szintén most virítanak teljes pompájukban a tavak víztükrén úszva, ugyanis mindig hosszú nyéllel emelkedik ki a vízből

- számolt be róla a portál.

