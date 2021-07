Különleges élményekkel csalogat a nemzeti park: így folytatódnak a fejlesztések

Az igazgatóság az elmúlt években 2,5 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket. Egyebek mellett megvalósult a Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja, a Nagyharsányi Szoborpark új fogadóépülettel és Kikerics panoráma-sétánnyal bővült, a mecseki Jakab-hegyen pedig a felújított Új templom turistapihenő várja a kirándulókat. A Dráva Kapu Bemutatóközpontban is új, interaktív természetismereti kiállítás mutatja be a folyó élővilágát.

A fejlesztések a jövőben is folytatódnak, az igazgatóság a Mohácsi Nemzeti Emlékhely teljes megújítását tervezi a 2026-ig terjedő időszakban, a Mohács 500 program keretében.

Jelenleg is zajlik a III – as számú tömegsír feltárása és tudományos vizsgálata antropológusok, valamint régészek közreműködésével. A tervek között szerepel az emlékhely teljes megújítása, nemzeti sírkert kialakítása, egy kápolna és egy új kiállítótér létesítése. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely nemrég egy rangos elismerést is kapott, hiszen 2021-ben az év emlékhelyévé választották.

A Duna-Dráva Nemzeti Park mellett az igazgatóság működési területén 5 tájvédelmi körzet és 19 természetvédelmi terület található, a nemzeti park teljes területét lefedi a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum. A nemzeti park jellegzetes természeti értékei szorosan kötődnek a vizes élőhelyekhez, amelyek olyan különleges fajoknak nyújtanak otthont, mint a drávai tegzes, a magyar színjátszó lepke, a szávai vízicsiga, a magyar és német bucó, a leánykoncér, vagy a dunai ingola. A térségben található hazánk legerősebb rétisas és fekete gólya állománya, a szakadó partok pedig az üregben fészkelő madaraknak, partifecskéknek, gyurgyalagoknak, szalakótáknak biztosítanak ideális élőhelyet.

A nemzeti park igazgatóság egész évben színes programokat kínál az ide érkezőknek. Szakvezetéses túráiknak köszönhetően megismerhetjük a térség egyedülálló élővilágát. A látogatók körében népszerű az igazgatóság kenutúrája, amelynek köszönhetően a Gemenci erdőben található vadregényes Vén-Duna ígér maradandó élményt, vagy a lappantyúk nyomában járva a Barcsi borókásban az éjszakai erdő hangulatának megismerésére is lehetőség nyílik. A látogatókat ezen kívül 10 darab, letölthető vezetőfüzettel végigjárható e-tanösvény is várja.

Címlapkép: Duna-Dráva Nemzeti Park