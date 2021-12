Sokat spórolhatnak jövőre ebben a vidéki városban: ingyenes lesz ez a fontos szolgáltatás

Pontosabban: egy jelképesnek számító ezer forintot kérnek majd azoktól, akik Egerben élnek és a helyi járatokkal akarnak közlekedni - számolt be róla az egri online lap. Az erről szóló döntést hétfőn ismertette Eger polgármestere, bár még a közgyűlésnek rá kell bólintania a kezdeményezésre.

A Volán kérésére ez 100 százalékig ingyenes nem lehet a tömegközlekedés, így jelképesnek számító 1000 forint lesz az éves bérlet ára

– hangsúlyozta Mirkóczki Ádám polgármester.

Mindez akkor lép életbe, amikor az egri közgyűlés is rábólint az ügyre, így ebben a kérdésben rendkívüli közgyűlést hív össze Mirkóczki Ádám.

A polgármester számításai szerint egy egyedülálló felnőttnek 63 ezer forintnyi megtakarítást jelenthet ez a döntés évente, egy egygyermekes család esetében 153 ezer forintot hagynak a pénztárcájukban, ez egy háromgyerekes család esetében már 207 ezer forintot jelent.

Kampányt is indítanak, amellyel arra biztatják a helyieket, hogy a tömegközlekedést használják az autójuk helyett. Ezzel javulhat Eger levegőminősége is. Emelett a parkolási díjak emelésén is gondolkodnak, így lehetne az ingyenes tömegközlekedés biztosításának városi költségein enyhíteni. A városvezető azt is elmondta, hogy hamarosan érkeznek az új elektromos buszok, illetve a távolsági buszok egy része is bekapcsolódhat majd a helyi tömegközlekedésbe, mindezzel pedig sokat javulhat majd a helyi tömegközlekedés helyzete.

Címlapkép: Getty Images