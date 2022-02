Kiszámoltuk: ennyivel olcsóbb, ha vonat helyett telekocsival utazol Magyarországon

HelloVidék: Hogyan vált népszerűvé az Oszkár telekocsi?

Prácser Attila: Az Oszkár rendszert egyetemistaként hoztuk létre Gyürüs Máté alapítótársammal, és első körben az akkor népszerű iwiw közösségi oldalon adtunk hírt róla ismerőseink körében, akiknek szerencsére tetszett az ötlet, így tovább ajánlották saját ismerőseiknek. Ez a jellegű "szájhagyomány" a mai napig az egyik leghatásosabb módja az új felhasználók gyűjtésének. Aki egyszer kipróbálja, amellett, hogy spórol, egy közösségi élménnyel is gazdagodik, így lelkesen számol be róla környezetében. De a sajtó is szerencsére hamar felkapta a 2007-ben még meglehetősen újdonságnak számító közösségi kezdeményezésünket, pár hónappal indulás után országos TV-híradóban szerepeltünk. Ez is sokat segített a közösségépítésben.

Az ország mely régióiból veszik igénybe leginkább a közösségi közlekedést?

A legnagyobb forgalom a főváros és a nagyobb, jellemzően egyetemi városok közötti viszonylatokon figyelhető meg, itt is a hétvégi ingázók teszik ki a közönség jelentős részét. Emellett még azon vidék-vidék viszonylatokon használják az Oszkárt előszeretettel, ahol busszal vagy vonattal csak körülményesen, sok átszállással lehetne eljutni.

Mik az előnyei és hátrányai az Oszkározásnak?

A legnagyobb előnye a pazarlás elkerülése, pontosabban az azon keresztül elérhető költségmegtakarítás: ha valaki autójával egyedül utazna például Budapestről valamelyik távolabbi megyeszékhelyre, a közel tízezer forintos üzemanyagköltséget egyedül kellene állnia. Viszont ha meghirdeti helyeit és talál három utast az Oszkar.com-on, máris negyedelheti ezt a költségét, ráadásul egy kellemes beszélgetésnek is részese lehet: jó hangulatban gyorsabban eltelik az utazási idő. Az utasok számára további nagy előny az olcsóbb utazás mellett, hogy jellemzően gyorsabban és rugalmasabb körülmények közt el tudnak jutni céljukhoz.

Ami tény, hogy az utasokkal való egyeztetés némi energiabefektetést igényelhet, illetve mind az autós és az utas részéről kölcsönösen alkalmazkodásra lehet szükség a közös utazás kapcsán. Egy-egy negatív élmény időnként előfordul, de szerencsére ezek aránya eltörpül a problémamentes utazásokéhoz képest.

Átlagosan mennyivel olcsóbb az utazás, ha valaki nem a hazai tömegközlekedési eszközök szolgáltatásait veszi igénybe?

Az utasok számára átlagosan teljes áru tömegközlekedési viteldíj 60-70%-ért kínálnak a telekocsis autósok eljutási lehetőséget, viszont a megtakarított időt is figyelembe véve még több a járulékos nyereség.

Az utazások foglalásánál a weboldalon meghirdetett helyeknél ugyanazokra a távokra eltérő díjszabások figyelhetők meg. Mi alapján határozzák meg az árakat?

Az utasoktól kért útiköltség-hozzájárulást mindig az utat hirdető autós határozza meg. Az Oszkár csupán egy ajánlást ad az átlagos költségbecslések alapján, de ettől a hirdető egy bizonyos határig (18 Ft/km/utas) eltérhet fölfelé, vagy akár lefelé is, ha neki az átlagosnál alacsonyabb a költségszintje.

A Covid helyzet hogyan változtatta meg a közösségi közlekedést? Van-e tudomásuk róla, hogy megváltoztak az utazási szokások?

Az első hullám csúcsán, 2020 áprilisában radikálisan, mintegy 95%-kal esett vissza a forgalom. A következő hullámok esetében már ennél enyhébb visszaesés volt tapasztalható. Többek közt a home-office elterjedésének és a megcsappant nemzetközi utazási keresletnek is köszönhetően kb 50-60%-át éri csak el a forgalom az Oszkáron a járvány előtti időszakhoz mérten. Bízunk benne, hogy idén nyáron már szabad lesz a mozgás és újra a 2019-es szint közelébe kerülhet az Oszkár telekocsin sikeresen megosztott helyek száma.

Átlagosan mennyi utazást bonyolítanak le naponta, hetente?

A forgalomnak kezdetektől van egy heti és éves szezonalitása: a péntek és a vasárnap a legerősebb nap, illetve a nyári hónapok, különösen az augusztus az éves csúcs, míg az év első két hónapjában mindig jelentősen alacsonyabb a forgalom. Tavaly hetente átlagosan kb. 13 ezer helyet sikerült az Oszkár telekocsi segítségével megosztani.

Van olyan utazói történet, ami emlékezetes maradt?

Az elmúlt közel 15 év alatt rengeteg ilyen jutott vissza hozzánk: sok esetben volt már szerelem, sőt házasság, baba az oszkáros út későbbi "kellemes következménye", de kaptunk hírt például sikeres rögtönzött állásinterjúról is, amikor kiderült, hogy a sofőr pont munkaerőt keres, az utas pedig munkát. Annyira jó érzés ezeket időnként visszaolvasni, hogy a 10. születésnapunkon létre is hoztunk egy gyűjtőoldalt számukra, hogy ne kallódjanak el.

Címlapkép: Getty Images