Ismét megnyitja kapuit a meseszép vidéki kastély: milliárdokból újították fel

A szabadkígyósi kastély 1875 és 1879 között Ybl Miklós tervei alapján épült eklektikus, neoreneszánsz stílusban. Wenckheim Krisztina kérésének megfelelően annyi ablaka volt, ahány nap van egy évben, annyi szobája, ahány hét és annyi bejárata, ahány évszak.

A rekonstrukció során megújult a főépület földszintje, a pince egy része, a főlépcsőház és a kilátótorony, valamint a főépület közvetlen környezete. Restaurálták a falfestéseket, a padló- és falburkolatokat, felújították a tetőt és homlokzatot, valamint közműfejlesztést is végeztek.

A beruházásra európai uniós forrásból eredetileg 1,5 milliárd forintot fordíthattak, amelyet sikerült további 223,5 millió forinttal kiegészíteni. Magyar forrásból szintén 1,5 milliárd forintot biztosítottak a felújításra.

Virág Zsolt miniszteri biztos a felújítás alatt tartott sajtóbejáráson elmondta: felméréseik alapján a közönséget leginkább a gasztronómia, a napirend és a kastély működése érdekli, ezért a Vendégségben Wenckheiméknél címet viselő tárlaton bemutatják a személyzet életét, munkáját is például egy hívócsengő rekonstrukciójával. Szólnak arról is, hogyan szerezték be például a fűszereket a bálokhoz, így a korabeli kereskedelmi viszonyokat is fel tudják villantani. A tárlaton szó lesz arról is, hogyan éltek a grófi gyerekek, milyen angolkisasszonyok tanították őket, ők hogyan kerültek Angliából Szabadkígyósra.

Különböző élményelemeket is kialakítanak: az úgynevezett napfényes műteremben különböző korabeli háttérrel, jelmezekben fényképezkedhetnek a látogatók; akik egy VR-szemüveg segítségével a kastély feletti repülés élményét is átélhetik. Egy vetítőteremben a grófi családhoz vagy a kastélyhoz köthető régi filmeket fognak vetíteni.

Virág Zsolt elmondta, az étkezőt egy 1895-ben készült fotó alapján állították helyre, ahol a kor étkezési szokásait mutatják majd be. Újból megépítették az innen nyíló télikertet is, amelyet a Wenckheim-család beázási problémák miatt az 1930-as években elbontott.

Óriási kutatómunkával 270 könyvet sikerült fellelniük, amely 1945 előtt a családé volt, de az egykori óriási gyűjteményt vetítéssel ábrázolják majd. Az eredeti tárgyak sorát növeli két vendégkönyv, amely az akkori társadalmi élet színe-javát felvonultatja. Egyet a békéscsabai múzeumban találtak meg, egyet pedig sikerült visszavásárolni

- közölte a miniszteri biztos.

A szabadkígyósi kastély korának egyik legmodernebb épülete volt. A házon belüli vízvezetéket az 1820-as években kezdtek el építeni, a pincében elhelyezett gőzgép pumpálta fel a toronyba a vizet, innen került a vasból készült csővezetékbe, amely a kastély szobáit, valamint a parkot és az istállót is ellátta vízzel.

A fűtést vaskályhákkal, légfűtéssel oldották meg. A kazánokat az alagsorban helyezték el, innen légcsatornákon vezették a meleg levegőt a padló közelében, később a fejmagasság fölé helyezett rácsos nyílásokon keresztül a fenti helyiségekbe.

A 19. század első évtizedeiben a világítás hagyományos formái - gyertya, olajlámpa - mellett megjelent a gáz. Az ókígyósi kastély földszinti folyosóját világítóudvarok látták el fénnyel, a kastély körül egykor gázlámpák világítottak. A világítógázt gázházban fejlesztették a konyha épülete mögött. A pincébe kisvasút segítségével szállították be a terményeket az uradalomból, amelyeket a pincerendszeren belül kialakított éléskamrákban, boros és veteményes pincékben, gyümölcstartókban helyeztek el.

