Döbbenet, mire képesek egyesek: a rézsűn előzött a sofőr, hogy így tudjon előrébb kerülni

Aki szorgosan figyeli az Instagram oldalunkat, magabiztosan mondhatja magáról, hogy ő már mindent is látott, ami egy gyorsforgalmi úton történhet. Volt, aki rollerezett az M1-en, többen biciklivel nyomultak a leállósávon, volt, aki gyalog indult útnak egy autópályán, sajnos többen forgalommal szemben is hajtottak már vagy egyszerűen megfordultak, mert túlmentek egy kihajtón. Olyanra is volt már példa, hogy 1 bolond 100-at csinál alapon egy autópályás dugóban a csomópont környékén elkezdtek forogni, tolatgatni az emberek

- írja posztjában a Magyar Közút. Majd hozzáteszik, hogy olyat viszont kevesen láttak, hogy valaki a rézsűn rallyzzon, hogy így tudjon előrébb kerülni.

Na ez aztán egészen extrém módszer Az M1-en volt egy baleset miatt pályazár, ezért leterelte a rendőrség az útról a közlekedőket az egyik csomópontban. Ő pedig gondolta, hogy majd ő jól megelőzi a sort, a rézsűn! Ne kövessétek a példáját, nemcsak azért, mert szabálytalan, hanem mert veszélyes is, és ha megnézitek, a sok kínlódás miatt igazából nem is jutott előrébb… Szóval, figyeljétek a pályák fölött található digitális kijelzőink üzeneteit, használjatok közösségi autós applikációkat és persze ott van az utinform.hu is

- hívták fel a figyelmet a szakemberek.

