Elkapták a Verőcén a térségben kóborló kengurut: mutatjuk, mi lett a befogott állattal

Ahogy arról a 0627.hu beszámolt, a férfi, Kovács Tamás, aki az állatot elfogta, megkeresésükre elmondta, hogy kedd reggel az unokatestvére felhívta őt, hogy a településen a Magyarkúti úton látták a kengurut. Ekkor motorral a helyszínre siettek, ahol meg is látták a kóborló állatot. A kengurut követték Verőce felé a Katalinpusztai úton, majd ezt követően egy rétre jutottak, ahonnan az állat tovább ment a Lósi völgyhöz vezető útra. Innen egy körbezárt területre jutottak, ahol leszállva a motorról mintegy fél órán keresztül futva próbálták elkapni az állatot, mely igen nehéz feladatnak bizonyult. Itt már többen a segítségükre siettek, és végül öten, csapatmunkában, egy háló segítségével sikerült bekeríteniük a kengurut.

Először futottunk, próbáltuk őt beszorítani egy sarokba de nem volt eredményes, ezért a raschel háló mellett döntöttünk. A hálóba belefuttattuk, ezzel kerítettük körbe

- részletezte a férfi.

Kovács Tamás elmondta, hogy a Fővárosi Állatkertben dolgozó egyik munkatárs is felajánlotta a segítségét, mind az állat elhelyezésében, mind pedig abban, hogy ha a hálós befogás nem ment volna, akkor nyugtató lövedékkel kábították volna el, de erre nem volt szükség. Miután sikeresen megfogták a kengurut, a lábait összekötözték, vízzel lehűtötték. Ebben segítségükre volt az állatkert egyik volt munkatársa a helyszínen.

Ő segített megkötözni a kenguru lábait, hűtötte le vízzel, hogy megnyugodjon, és tett a fejére fejtakarót

- mesélte a befogás körülményeit Tamás, aki ezután a kosdi Robirtokot kereste meg, hogy míg a kóbor kenguru gazdája elő nem kerül, befogadják-e az állatot. Mint mondta Gyetvai Róbert mint mindig segítőkész volt és ezúttal is készségesen vállalta az állat befogadását, ellátását.

Ezuátn a portál is kilátogatott Kosdon a Robirtokra, ahol közelről megnéztük a térségben napok óta kóborló kengurut. Gyetvainé Zováth Anikó a Robirtok tulajdonosa a portál munkatársainak elmondta, az látszik az állaton, hogy nagyon vad, és nyilván ijedt, kimerült is. Próbált közeledni felé, de a kenguru rémült ugrálásba kezdett. Hozzátette, hogy náluk a birtokon található kenguruk ilyen fajta viselkedést soha nem produkáltak. Elmondta azt is, hogy Franciaországban vannak olyan területek, ahol falkákban szabadon élnek, mivel már az éghajlati viszonyok is kedvezőek számukra. Kérdésünkre kifejtette, hogy ez úgy fordulhat elő, hogy elengedik őket, így a szabadban szaporodnak, majd élnek akár falkákba verődve. A reggel befogott kengurun sérülés nem volt látható, a körülményekhez képest jó állapotban volt, várják, hogy gazdája érte menjen.

Címlapkép: Getty Images