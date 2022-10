Durva meglepetés érheti az autósokat: elszállt a téli gumiabroncs ára, most kell cserélni

Az autósok mostanában, október huszonharmadika után keresik fel nagy számban a szervizeket a szakemberek szerint, akik készülnek a rohamra, ami legfeljebb a drasztikus áremelkedés miatt maradhat el. Sok autóst érhet meglepetés a szervizekben, hiszen a téli autógumik ára mintegy 50 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, de a felső kategóriásoké akár a duplája is lehet. Emellett a szerelés díját is kénytelenek emelni a műhelyek a magas infláció, illetve az energiaárak növekedése miatt.

Mikor érdemes gumiabroncsot cserélni?

Általában október és november környékén érdemes a téli abroncsokra váltani. Mivel októberben még elég enyhe az idő, ezért legtöbbször csak október végén, november elején gondol mindenki a téli gumi cseréjérere, sokan akkor keresik fel a műhelyeket, amikor leesett az első hó. Ilyenkor a sorok kivárása elkerülhetetlen. Talán kevesen tudják, de az abroncsoknál is létezik főszezon, azaz ha kicsit korábban kapunk észbe, akkor jóval olcsóbban is hozzájuthatunk a téli gumikhoz. Minden szezon elején számolni lehet egy akciós időszakkal, amit érdemes kihasználni, és ekkor beszerezni az új téli abroncsokat, különösen most, amikor 40-50 százalékot is drágultak a téli gumik.

Mi a téli gumi előnye?

A téli abroncsokat egy speciális szilika-gumi keverékből gyártják, hiszen ezek a téli nagy hidegben sem keményednek meg. Csak ennek köszönhető javarészt, hogy a tapadásuk is tökéletes. Amikor már havas és ráadásul latyakos is az idő, akkor mindenképpen érdemes megindulni a gumiműhely felé. Ilyenkor a nyári gumi semmire sem jó a szakemberek szerint. A téli gumik barázdái sokkal mélyebbek, és a bemetszések száma is sokkal több, mint a nyári gumikéi, ennek köszönhetik jó tapadásukat. Számtalan teszt bizonyította már, hogy a nyári gumik féktávolsága télen többszöröse lehet egy téli abroncsénak. Nem érdemes ezt megkockáztatni.

Miért fontos, hogy évszaknak megfelelő legyen az abroncs?

A nyári napsütés a téli abroncsoknál a gumikban lévő adalékokat elpárologtatják, és az abroncs nagyon gyorsan öregedésnek indul. A téli abroncsok a nagy melegben gyorsan kopnak, így az is elképzelhető, hogy fékezésnél előbb vagy utóbb nem is nagyon fognak reagálni. A téli gumik, ha tényleg csak télen vannak használatban, akkor akár 3-4 szezont is kibírnak, ezért ezt sem érdemes kockáztatni. Végül sokkal magasabb kiadásba verhetjük magunkat, mint ha szakszerűen lecserélnénk az abroncsokat mindig a szezonnak megfelelően.

Ezek a legjobb téli gumik az ADAC 2022-es tesztje szerint

Az ADAC 2022-es nagy téligumi-tesztjében 33 terméket próbáltak ki kétféle méretosztályban. A lista támpontot adhat a szezon előtt az autósoknak, hogy milyen gumiabroncsot érdemes venni, amiről a Pénzcentrum is beszámolt.

A 185/65 R15-ös méret széles körben elterjedt a népszerű kisautóknál, az Audi A1-től az Opel Corsáig. A 2022-es téli gumiabroncs-teszten 16 ilyen méretű modellt vizsgáltak meg, és az összesített eredmény vegyesen alakult.

Négy gumiabroncs kapott " jó " minősítést:

a Continental WinterContact TS 870,

a Goodyear Ultragrip 9+,

a Semperit Speed-Grip 5

és a Michelin Alpin 6 minden fő kritériumban jó eredményeket produkált.

A BFGoodrichtól az Avonig terjedő hét gumiabroncsos középmezőny is kielégítően teljesített. Itt érdemes figyelembe venni a vezetési szokásainkat és az igényeinket, de a német autóklub szerint még a középmezőnyben is találni ajánlható, olcsóbb abroncsot.

Három gumiabroncs kapott "elégséges" osztályzatot száraz körülmények között:

a Dunlop Winter Response 2,

a Fulda Kristall Montero 3,

és a Barum Polaris.

Ezeknél az abroncsoknál az ADAC azt kifogásolta, hogy autópályatempónál nem futnak tökéletesen. Azonban ez még nem is akkora baj, hiszen az Imperial Snowdragon HP és a Wanli SW611 is "gyenge" osztályzatot kapott a nedves körülmények közötti teljesítményre.

Példáuk fékezésre nedves úton 80-ról nullára fékezve 11 méterrel hosszabb volt a fékút Wanli esetében, mint a listavezető abroncsoknál. Összességében az ADAC mérnökei azt tanácsolják, hogy a gyengére értékelt termékektől maradjunk távol.

A másik kipróbált méret a 215/60 R16-os volt, ami az egyik legkelendőbb a téli gumiabroncsok szegmensében. Számos alsó-középosztálybeli SUV-ra is ilyenek valók, az Audi Q3-tól a VW T-Roc-ig vagy a Škoda Karoq tesztjárműig.

A németek értékelése szerint alapvetően pozitív következtetést lehet levonni, mert a 17 abroncsmodell közül csak egy kapott "elégséges" osztályzatot, ami miatt csak feltételesen ajánlható. Négy modell "jó" és tizenkettő "kielégítő" minősítést kapott.

Jó minősítést kapott ebben a kategóriában:

a Continental WinterContact TS 870,

a Dunlop Wintersport 5,

a Goodyear UltraGrip Performance+

és a Michelin Alpin 6 modellek.

A Yokohamától a Falkenig terjedő tizenkét "kielégítőre" értékelt abroncs mindegyikét ajánlhatónak nevezték, és ahogy a kisebb méretben, itt is ki lehet fogni egy-egy jó ár-érték arányú darabot. Összességében a mezőny nem mutatott súlyos hiányosságokat sem száraz, sem nedves körülmények között.

Egyedül a Coopertires WM-SA2+ nevű gumira mondták azt, hogy csakk feltételesen ajánlott. Gyengeségei száraz utakon mutatkoznak meg, illetve a kopási tesztben. És még nedves úton és hóban sem kapott jobb osztályzatot a kielégítőnél.

Sokan egész évben ugyanazt a gumit nyűvik

A felmérések szerint minél idősebb egy gépkocsi, annál valószínűbb, hogy egész évben csak téli vagy csak nyári gumival közlekedik a sofőrje. Az évszaknak megfelelő és így kellő tapadást biztosító gumihasználat leginkább a családosokra jellemző Magyarországon.

Azok a gépjárművezetők, akik spórolnak a biztonságon, jellemzően inkább téli gumival járnak egész évben, így jóval kisebb a baleseti kockázat, ugyanakkor a téli gumi nyáron sokkal gyorsabban kopik, az autó többet fogyaszt, hisz nem a meleg aszfaltra van optimalizálva.

Sajnos mindez azt is jelenti, hogy a már egyébként sem tökéletes műszaki állapottal rendelkező és általában véve a modernebb biztonsági megoldásokat még nem tartalmazó autók sofőrjei komoly kockázatot jelentenek. Esetükben egyébként jobb választás lehetne a négyévszakos abroncs, de négyévszakos gumit nagyon kevesen használnak

- mondta el az Automax szakembere.

Az évszaknak megfelelő gumihasználat leginkább a családosokra és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre jellemző, ők azok, akik számára fontosabb a biztonság.

Minimum 1,6 mm, de a biztonsághoz ez már nem elég

Persze ahhoz, hogy megfelelő legyen a tapadás, nem elegendő az évszaknak megfelelő abroncs. A gumik például a gyártástól számítva 10, felszereléstől számítva 5 évig használhatók biztonságosan. Ezen kívül szükséges még a megfelelő profilmélység, amit a jogszabály 1,6 milliméterben határoz meg.

Ez egy olyan minimum, ami alatt a rendőr is büntethet, de a téli gumikat már 4 milliméter alatt érdemes cserélni. Nem véletlen, hogy több környező országban nemcsak kötelező téli gumi használatot írnak elő, de például Csehországban és Ausztriában 4 milliméteres profilmélységet is

- mondta Nagy Tibor az Automaxnak.

Ezek az abroncsok a kukába valók

Abroncscsere előtt célszérű megvizsgálni az autógumik életkorát, amit az abroncs oldalán lévő DOT szám mutat meg.

A DOT szám egy négyjegyű szám, ami a gumik oldalfalán lelhető fel. Az első két számjegy jelöli a gyártás hetét, az utolsó 2 szám pedig a gyártás évét.

Ha tehát azt látjuk a szakember szerint, hogy a DOT szám 2120, akkor azt az autógumit a 2020-as esztendő 21. hetében gyártották. Ezt azért nagyon fontos tudni, mert a gumiabroncsoknak is van egy élettartamuk, amíg biztonságosan felhasználhatók, egy bizonyos ponton túl azonban már nem képesek betölteni eredeti funkciójukat.

Fontos megjegyezni, ha az autót baleset éri, akkor a biztosítótól kirendelt szakértő ellenőrzi a gumik minőségét, ha pedig nem az előírásnak megfelelőek, akkor előfordulhat, hogy bukjuk a kártérítési összeget.

Meddig jó egy gumiabroncs?

A szakemberek egybehangzó véleménye szerint ideális körülmények között tartva az abroncsok élettartama 10 év. Akár téli gumiról, akár nyári gumiról van szó, egy új szett garnitúra 5 éven át teljes mértékig őrzi azokat a tulajdonságaikat, amikkel a gyártás pillanatát követően rendelkezett.

Technikailag azonban megkülönböztetnek új és frissen gyártott abroncsokat. Frissen gyártottnak neveznek egy gumit, ha legfeljebb 3 éves, míg újnak, ha legfeljebb 5 éves, és értelemszerűen még nem volt felszerelve.

A 6 éves abroncsnak sem kell azonban a kukában landolnia, de csak azzal a kiegészítéssel hozható forgalomba, ha feltüntetik, hogy legfeljebb 4 évig lehet használni. E szabály alapján akár egy 9 esztendős gumit is árusíthatnak a megfelelő megjegyzéssel ellátva.

Kopásjelző

A hatósági előírás úgy határoz, hogy személyautó esetén a gumik minimálisan 1,6 mm-es mintázatmélységig, míg tehergépjármű abroncsok minimum 3 mm-es mélységig használhatók. Ezeket az értékeket a futófelület teljes egészére kell érteni, azaz a gumik szélére is.

A mai modern gumikat nem kell azonban kézzel méricskélni. A gumik vállrészén kopásjelzők találhatók, helyük megtalálását szolgálja a gumi vállrészén egy kis nyíl, háromszög vagy a TWI rövidítés. Amennyiben e kopásjelzők elérik a futófelületet, az abroncsokat haladéktalanul le kell cserélni. Évszaknak megfelelően érdemes új téli vagy nyári gumiszettet vásárolni.

Durván megdrágult a gumiabroncs, a munkadíjak is emelkedtek

Van olyan gumis, amelyiknél akár 40 százalékkal is többe kerülnek a téli gumik, és a szerelés díja is jelentősen emelkedett. Az egyik debreceni szerviz vezetője elmondta, hogy náluk egy év alatt 35-40 százalékkal drágultak a téli a gumik, a szervizdíjak pedig 10-15 százalékkal emelkedtek a gyenge forint és a magas rezsiárak miatt.

Egy másik, pécsi szervizben az óradíjaikat idén már másodszor emelték meg. „Most szeptember hónapban 20 százalékot kellett emelnünk az év eleji 20 százalékhoz képest, tehát negyven százalékkal emelkedtek összességében az óradíjaink” - számolt be Gulyás Attila, az Autócity Kft. szervízvezetője.

A drágulás miatt egyre többen próbálnak átmeneti megoldást találni: sokan keresik a négyévszakos gumikat, hogy spóroljanak, de a szervízekben ezt senkinek sem javasolják. A cserét is érdemes mielőbb elvégeztetni, ugyanis ezzel még elkerülhető a sorbanállás, amikor beköszönt majd a hideg.

Sokan kivárnak még. Így nem mondhatom, hogy már csúcszeszon van, körülbelül ötven százalékos gőzerővel dolgozunk

- ismertette a jelenlegi helyzetet Péli Henrik, a Péli Gumiszerviz tulajdonosa. A szolnoki műhelyhez csak autógumicserére már most is naponta tízen-tizenöten érkeznek. Sokan meglepődnek az áremelkedésen

Legalább ötven százalékkal nőtt a téli gumi ára a szakember szerint. Ami tavaly tizenötezerbe, jelenleg körülbelül huszonkétezer forintba kerül darabonként, és ez csak az átlagos minőség, magasabb árkategóriában még nagyobb lehet az emelkedés.

Emiatt volt már olyan ügyfél, aki úgy gondolta, kivár, hiszen egyelőre még nincs hideg, illetve, egyre többen keresik a négy évszakos gumikat is. Egyrészt a kedvezőbb ár miatt, másrészt azért, mert az éghajlatváltozás miatt ma már jóval enyhébbek a telek, tette hozzá.

Az egyik törteli gumiszervizben is hasonló tapasztalatokról számolt be a tulajdonos. Tizenöt százalékkal nőttek a munkadíjak.

Az ügyfelek rohamáról még nem beszélhetünk a műhelyben, fokozatosan érkeznek azok, akik lecserélnék a nyári szettet. De egyre inkább jellemző, hogy az autósok a négyévszakos abroncsokat részesítik előnyben. Ezeket a gumikat azoknak javasoljuk, akik átlagos időjárási körülmények között vezetnek, és nagyjából tízezer kilométert utaznak évente

- hangsúlyozta Surin Attila az automotor.hu-nak.

A műhelyvezetőt azt is lemondta, a közelmúltban tizenöt százalékkal emelkedtek náluk a munkadíjak, miközben a gumiárak legalább harminc-negyven százalékkal nőttek, a drágulás pedig folyamatos.

Az árnövekedés elsősorban attól függ, hogy melyik abroncsot honnan hozzák. Pillanatnyilag a fuvardíj és az árfolyamingadozás, a forint gyengesége befolyásolja leginkább az új szállítmányok árát

- összegezte a cégvezető.

Legyünk résen, ha használt gumiabroncsot veszünk

A legfontosabb, az új gumikra is vonatkozó szabály, hogy gumit csakis olyan helyen szabad vásárolni, ahol fel is szerelik, ha ugyanis hibás, az csak felfújtan, a felnin, akár csak menet közben derül ki.

Amennyiben gyanús az abroncs, azonnal jelezni kell a szerelőnek/eladónak. Ha a gumiban nincs szálszakadás (ez felütő gördüléséről, oldalfalának horpadásából vagy kitüremkedéséből látszódna), akkor a gyártási idejét, egyenletes kopottságát és a profilmélységét kell szemügyre venni. A gyártási idő az oldalfalba nyomott DOT-számból olvasható ki, utóbbi első két számjegye gyártási hetét, utolsó két tagja évét adja meg. A téli abroncsok már 3, míg a nyárik mintegy 5 éves kortól öregnek tekinthetők. Bár a profilmélység tekintetében a hatósági előírás 1,6 mm, a szélesebb abroncsokból már a 4 milliméteres barázda-mélységűeket sem szabad felszerelni, míg a keskenyebbekből ilyenekkel akár több mint tízezer kilométer is gond nélkül lefutható.

Címlapkép: Getty Images