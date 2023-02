Varázslatos látvány: befagyott az ország legnagyobb vízesése, csodájára járnak + Videó

Hála az éjszakai mínuszoknak, részben befagyott a lillafüredi vízesés, több méteres jégcsapok alakultak ki. Sokan kíváncsiak a látványosságra. Már csak azért is, mert a 20 méter magas zuhatag legutóbb hat éve fagyott be teljesen - közölte az RTL.

