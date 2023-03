Brutális átalakuláson megy át Szabolcs megye: el se hinnéd, mivel várják idén a látogatókat

Elképesztő átalakuláson ment át Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Az elmúlt években nem csak rengeteg gazdasági, de számos turisztikai beruházás is megvalósult. Hogyan vészelte át a megye a gazdasági változásokat? Hogyan hatott a turizmusra az infláció? Milyen turisztikai attrakciókat látogattak a legtöbben a megyében? Erről Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője mesélt a HelloVidéknek.

HelloVidék: Mit tapasztalnak most? A kialakult gazdasági helyzet, a magas infláció, miként befolyásolja az utazási kedvet? Mit lehet tudni a megye látogatottsági adatairól?

Furkóné Szabó Marianna: Nyíregyháza látogatottsága az év első felében kiemelkedő eredményeket produkált, majd az őszi hónapokban kissé visszafogottabb volt az utazási kedv, de decemberben – feltehetően az ünnepek miatt is – a város ismét több vendéget fogadott, mint az előző év azonos időszakában. Az utazók körében némi bizonytalanságot okoztak az energiaárak emelkedéséről szóló hírek, idővel viszont helyreállt az egyensúly.

HelloVidék: A megyén belül hová utaztak télen a legtöbben? Lehet esetleg adatokat tudni arról, hogy alakult a szálláshely forgalom?

Furkóné Szabó Marianna: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kereskedelmi szálláshelyeken összesen 488.475 vendégéjszakát regisztráltak 2022-ben, az NTAK adatai szerint 439.579 vendégéjszakát Nyíregyházán töltöttek a vendégek. A megyeszékhely kiemelkedő attrakciói az őszi-téli időszakban is sok vendéget vonzottak. A kategóriájában Európa legjobbjának választott Nyíregyházi Állatpark a gazdasági helyzettől függetlenül, minden nap nyitva tartott, sőt decemberben egy új nagyrendezvényt, a Nagy Mikulás Kalandot is megszervezték. A gyógyvizéről híres Aquarius Élményfürdő a téli szünetben is várta a családokat, hazánk egyik legnépszerűbb szabadtéri néprajzi múzeuma, a Sóstói Múzeumfalu pedig számos nagyszabású őszi rendezvényét követően egy interaktív Petőfi kiállítással készült a decemberben érkező látogatóknak. A belvárosban található Kállay Gyűjtemény szintén nyitva tartott, állandó kiállításai mellett időszaki kiállítással és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várta a vendégeket. Nyíregyháza népszerű attrakciói mellett a megyében tavasszal és nyáron a kerékpáros- és vízi túrák a legkeresettebbek, számos látogatót vonzanak a középkori templomok, és történelmi kastélyok. Télen a gyógyfürdők szolgáltatásait veszik igénybe előszeretettel a vendégek.

HelloVidék: Milyen típusú szálláshelyeket kerestek leginkább? Melyek voltak a legfontosabb kritériumok? Milyen igények voltak a felszereltséget illetően?

Furkóné Szabó Marianna: Nyíregyházán három állatparki szálloda is működik, ingyenes belépőt biztosítva a vendégeknek. Ezek 2-3-4 csillagosak, így alkalmazkodva a változatos igényekhez. A fürdő a 4 csillagos Hunguest Hotellel kapcsolódik össze egy üvegfolyosóval, ami szintén szabad átjárást kínál a vendégeknek. Ezen szállodák népszerűsége mellett nyáron a magánszálláshelyek is szinte maximális kihasználtsággal működnek, valamint a belvárosi hotelek is keresettek. Utóbbiak nem csak szabadidős, de üzleti utak alkalmával is. Nyíregyháza magas színtű szállásszolgáltatását bizonyítja, hogy a Szallas.hu által alapított Év Szállása versenyen két nyíregyházi hotel is dobogós lett: a 4 és 5 csillagos hotelek kategóriájában (70 szoba alatt) az első helyen a Sziget Hotel, a második helyen pedig a Pangea Hotel tündökölt.

HelloVidék: Mit lehet tudni az árakról? Mennyit költöttek szállásra átlagosan a vendégek? Hogyan befolyásolta az infláció az árakat?

Furkóné Szabó Marianna: Az energiaárak növekedése és az infláció hatással volt a szálláshelyek áraira, ez a helyzet ugyanakkor egy modernizációs folyamatot indított el körükben. Több szálláshely kezdett bele energiahatékonyságot növelő korszerűsítésbe és a megújuló energiahordozók használata is népszerűbbé vált. Ezzel a fenntartási költségeiket, és a szolgáltatásaik árait igyekeznek stabilizálni.

HelloVidék: Milyen fejlesztések zajlottak a megyében? Melyek voltak a legnagyobb turisztikai beruházások?

Furkóné Szabó Marianna: Sóstógyógyfürdőn hihetetlen népszerűségnek örvendett az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb zenélő szökőkútja, amely speciális hang- és fényeffektekkel nyűgözte le a közönséget. Nyíregyháza turizmusának másik fontos eleme a belvárosi római katolikus templom, amelynek egyik tornyában kilátót alakítottak ki, ahonnan 28 méter magasból láthatjuk a nyüzsgő belvárost és környékét. A Nyíregyházi Turisztikai Iroda ehhez kapcsolódóan egy VR filmet is készített és egy virtuális időutazással az 1900-as évek elejébe röpítik az érdeklődőket. A Kulturális Negyed legújabb egysége a Görögkatolikus Múzeum lesz, ahol a görögkatolikusok történelmének és kultúrájának egy szegletét mutatják be. A Nyíregyházi Állatparkban pedig most egy Európában egyedülálló új beruházás zajlik, épül a Jégkorszak interaktív bemutató. Az egész épületet áthatja majd a sarkkörök hangulata, a hideg és a jégvilág imitációja, ahol a jégkorszakban élt állatokat, és a ma élő sarkvidéki állatokat is megismerhetjük.

HelloVidék: Mire számítanak idén? Milyen tervekkel várják a nyarat? Programok terén mi várható?

Furkóné Szabó Marianna: Az V. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XXI. Nemzetközi Böllérverseny indítja majd az idei városi nagyrendezvények sorát Nyíregyházán, március 4-én. A falusi disznóvágások hangulatát a Sóstói Múzeumfaluban élhetik át a látogatók, ahol ezúttal is a gasztronómiai élvezeteké lesz a főszerep. A nyíregyházi skanzen ezt követően több hagyományőrző rendezvénynek ad otthont. Tavasszal a Húsvét, a Majális és a Pünkösd népi hagyományait idézik fel, majd Szent Iván éjjelén, és az Új Kenyér Ünnepén is várják a látogatókat. Ősszel a Régi Magyarország Ízei elnevezésű gasztrorendezvény csábítja majd az ínyenceket, de a Pásztorünnep és a Márton-napi vigasságok során is főszerepet kapnak a finom ételek. Augusztus utolsó péntekjétől kilenc napon át ismét Nyíregyháza lesz a vidámság és a derű fővárosa: ekkor rendezik meg ugyanis a VIDOR Fesztivált, immáron 22. alkalommal. A VIDOR Fesztivál hazánk egyik legrangosabb és leglátogatottabb összművészeti eseménysorozata, mely több mint 100 ezer látogatót vonz évente. 2023. augusztus 15-21. között ismét Nemzetközi Néptáncfesztiválnak ad otthont Nyíregyháza. A fesztivál több évtizedes múltra tekint vissza, ilyenkor több száz táncos, zenész, énekes hoz mosolygós jókedvet városunkba. Évről évre nagyobb méreteket ölt Nyíregyházán a tirpák hagyományok ápolását előtérbe helyező gasztronómiai nagyrendezvény, a Tirpák Fesztivál is. Az érdeklődőket két napon keresztül színes programokkal várják Nyíregyháza szívében, a Kossuth téren, szeptember 16-17-én.

