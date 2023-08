Elképesztő, mennyit esznek a magyarok utazás közben: ezek a slágertermékek a vonatokon

Javában zajlik a nyár, a MÁV-START Utasellátó szervezeténél is maximális fordulatszámon pörög az üzem. A turisztikai szezon ideje alatt naponta már 124 járat közlekedik valamely Utasellátó-szolgáltatással, köztük bisztró- vagy étkezőkocsi, illetve háló- vagy fekvőhelyes kocsival. A három éve újjászervezett fedélzeti és állomási vendéglátás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint a közel teltházas nemzetközi vonatok, a balatoni étkezőkocsik teljes kihasználtsága és az egyre bővülő szolgáltatások.

Fontos és jó döntésnek bizonyult, hogy hosszú idő után újjászervezte a MÁV-START a vasúti vendéglátásért felelős Utasellátót, ennek eredménye az a magas szintű ellátás, amit az utasok a MÁV-START belföldi és nemzetközi szerelvényein tapasztalhatnak. A közelmúltban jelentős beruházások és fejlesztések zajlottak, ilyen volt a Batthyány téri aluljáróban megnyílt Utasellátó falatozó, vagy az Utasellátó célú kocsik műszaki és arculati megújulása. Az idei nyári szezonban már tíz étkezőkocsiból – amelyek a Balaton IC-kben is közlekednek – hat már kívülről és belülről is megújult, és itt nemcsak az utaskomfort javult, a járművekbe új konyhatechnikát, modern berendezéseket szereltek.

Az utasok is elégedettek a fejlesztésekkel, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a Balaton InterCity-ken június eleje óta már 2500 hamburger és 4375 korsó sör fogyott, melyek az étkezőkocsik legnépszerűbb termékei közé tartoznak. A nyári szezonban Budapest és Keszthely között kétóránként közlekednek belföldi forgalomban étkezőkocsik a Balaton IC vonatok részeként, amelyekben a jellegzetes magyar fogások mellett új ízekkel kiegészített streetfood jellegű ételek is megtalálhatók az étlapon, amelyet évről évre fejleszt a vasúttársaság az utasok visszajelzései alapján. A turisztikai szezon ideje alatt naponta 124 járat közlekedik valamely Utasellátó-szolgáltatással, így belföldön találkozhatunk velük a Balaton mindkét partján, valamint Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs felé is.

Az Utasellátó étkezőkocsik megtalálhatók a MÁV-START legnépszerűbb nemzetközi járatain is, így például a Berlinen át Hamburgba közlekedő Hungária EuroCity vagy a Varsó-Terespol felé közlekedő Báthory EuroCity vonatokon.

A bisztrókocsi-szolgáltatást a MÁV-START újonnan gyártott IC+ 1. és prémium osztályú kocsijai tették lehetővé, ezekből harmincötöt állított forgalomba a vasúttársaság. A Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc felé közlekedő Tokaj, a pécsi Mecsek, a szegedi Napfény, illetve az észak-balatoni forgalmat színesítő Kék Hullám és Levendula IC-k bisztrószakaszában az Utasellátó hideg italokkal, harapnivalókkal, egyszerűbb ételekkel, édességekkel és kávéféleségekkel várja az utasait. A bisztrókocsi szolgáltatás is nagyon népszerű, minden érintett fővonalon üdvözölték a fedélzeti vendéglátás visszatérését. Ezeken a járatokon a közkedvelt ételek a négy ízben kapható lepények, amikből összesen 9 ezer fogyott.

Európában a környezettudatosság és a zöld közlekedés forradalma nyomán beköszöntött az éjszakai vonatozás reneszánsza, ami mellett megnőtt az igény a minőségi fedélzeti ellátás iránt, ami abból is látszik, hogy a MÁV-START nyugat-európai és tengerparti járatain a háló- és fekvőhelyes kocsik gyakorlatilag „telt házzal” közlekednek. A MÁV-START július közepétől kiegészítette a Splitbe közlekedő Adria InterCity vonatot egy további fekvőhelyes kocsival – így már két hálókocsival, étkezőkocsival és négy fekvőhelyes kocsival közlekedik a járat –, a Fiumébe és Koperbe közlekedő Retró Istria expresszvonat pedig a forgalmasabb napokon egy többlet hálókocsival egészül ki. A jelenleg állományban levő 25 hálókocsiból 15, továbbá a 30 fekvőhelyes kocsiból 22 légkondicionált, amelyek magasabb utazási élményt nyújtanak utasainknak. A MÁV-START éjszakai járataival eljuthatunk immár Stuttgartba, Zürichbe, Berlinbe, valamint a Székelyföldön keresztül Brassóba is kényelmesen és kipihenve érkezhetünk velük. A háló- és fekvőhelyes kocsikon kívül az éjszakai Corona és Adria IC vonatokon étkezőkocsi is közlekedik, ahol éttermi jellegű kínálatból választhatjuk ki vacsoránkat, reggelit pedig mindkét járaton biztosít a vasúttársaság az utasoknak, a hálókocsik utasainak a jegyárban foglalva.

Az Utasellátó sikere mögött jelenleg már több mint négyszáz munkavállaló áll, akik a vasúti vendéglátási szolgáltatások tervezésén, szervezésén és napi szintű megvalósításán dolgoznak. A három évvel ezelőtti újjászervezéskor az utasellátós munkavállalók létszáma még száz alatt volt, így ebből is jól látszik, hogy jelentős igénye van az utazóközönségnek az Utasellátó szolgáltatásaira. Azon utasainknak, akik már utazásuk előtt kipróbálnák az Utasellátó kínálatát, ajánljuk a Keleti pályaudvaron található és a pandémia alatt teljeskörűen felújított Üzleti várótermet, ahol kényelmesen, friss kávé és pékáru mellett várhatják járatuk indulását.

Címlapkép: Getty Images

