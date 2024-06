Na, ez a nem semmi: Salgótarján közelében garázdálkodik egy nagymacska?

Különleges megfigyelések történtek az elmúlt időszakban a nógrádi erdőkben. Mint kiderült, a medve és a farkas már rendszeres vendég felénk, újabban azonban egy nagymacskafaj is rendszeresen feltűnik a kamerákon... - írta meg a nool.hu.

Ahogy a lap írja, Antal Sándor József a természet jó ismerője, a Salgótarján-környéki erdőkben és mezőkön talán már becsukott szemmel sem tévedne el. Épp ennek is köszönhető az, hogy pontosan tudja, hogy milyen állatfajok élnek körülöttünk. A portál legfrissebb podcast-beszélgetésében mesélt arról, hogy:

az elmúlt években például megannyiszor járt már felénk medve és napjainkban is bármikor találkozhatunk vele, éppúgy, mint a farkassal, ami már szinte életvitelszerűen jelen van a térségben. De elárult ugyanakkor egy olyan tényt is, amiről eddig csupán kevesen tudhattak, méghozzá azt, hogy az elmúlt hónapokban többször is felbukkant Salgótarján közelében egy nagymacska, ami egészen biztos, hogy párduc, leopárd vagy puma lehet...

- írta a lap.

