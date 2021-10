Őrült sok virágméz készül ebből a növényből: de van egy súlyos következménye

A magyar méhészeti ágazat néhány éve leszálló pályára került, míg pár évtizede még az aranykorának örülhetett. Ennek súlyos következményei lehetnek a gazdaságra és az egész természeti környezetünkre nézve, Fulmer Takács Ferenc, aki elhivatott méhész és mézszakértő, a legnagyobb hazai méhészet és a legkorszerűbb csomagoló vállalat, az Aranynektár Kft. tulajdonosa, beszélt az aggasztó helyzetről a HelloVidéknek.

Két okra vezethető vissza a mostani lejtmenet, amit inkább neveznék stagnálásnak egyelőre, hisz a korábbi évtizedek sikereinek a tükrében számít ez most leszálló pályának, de hosszú távon, ha így marad a helyzet, komoly gondok lesznek. Az első és legelkeserítőbb ok a növényvédőszerek használatában keresendő: olyan peszticideket használnak országosan tőlünk nyugatabbra is, amelyek nagyon hamar megölik a méheket és a többi rovart. Nemrégiben vesztett el egy ilyen pert az egyik legnagyobb német kémiai cég, amelyik olyan neonikotinoidokat tartalmazó anyagokat értékesített évtizedeken keresztül, amelyeket csávázószerként - vagyis a magot kezelték vele - használtak a növénytermesztők, aminek a mérgezőképessége a 6800 szorosa az "átlagos" növényvédőszereknek. A francia méhészetet például lenullázták ezek a szerek. A másik súlyos ok pedig a hamis méz

- kezdi a szakember.

Tudni kell, hogy sokszor a méhek és a méhészek jelentik az utolsó védvonalat a természetpusztítással szemben, ezért nagyon nagy a gyártók, a növénytermesztők, de az átlagemberek felelőssége is abban, hogy mi lesz hosszú távon a méhekkel és a környezetünkkel.

Könnyen kristályosodik

A napraforgóméz a boltokban és a piacokon szinte ismeretlen, a legtöbb ember nem is tudja, hogy a méhek bizony ebből a növényből is készítenek finom, egészséges és tápláló mézfélét, amit mi emberek is szívesen fogyasztunk, számos jótékony hatása is van, de a méheknek is ez az utolsó betárolási lehetőségük a kaptárban, ami a téli táplálékukat illeti.

Aki még nem fogyasztott, megijedhet attól, hogy az a méz bizony könnyen kristályosodó fajta, sárga színű csemege. Ráadásul az üvegben lent képződik egy kristályos réteg, amin aztán megáll egy olajos anyagúnak tűnő felső réteg, ami miatt sokan azt hiszik, hamis mézet látnak, pedig ez természetes jelenség ennél a méznél, és a méhész, a méztermelő nem fogja ezzel becsapni a vevőt. A viszonteladók persze másik történet, ezért is javasoljuk mindig, hogy lehetőség szerint a mézet első kézből vásároljuk.

Napraforgóméz Aranysárga színű, aromás, de enyhén savanykás ízű, gyorsan kristályosodó fajtaméz. Magas ásványi anyag tartalmának köszönhetően erősítő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító és vizelethajtó hatású. Fogyasztása jótékonyan hat a belekre, szívre, gyomorra, vesére, tüdőre.

Számos jótékony hatással bír

Gyorsan kristályosodó, kristályos állapotában szép sárga színű mézfajta. Kristályai nagyméretűek. Kellemes zamatú, más mézfajtákhoz mérten savasabb kémhatású, erősen színező hatású méz. Ásványi anyagokban gazdag, E-vitamin tartalma magas. Megfázásos betegségek esetén jótékonyan hat a légzőszervekre és a kiválasztó rendszerre. Hurutos betegségek esetén is eredményesen használható. Segít a húgyúti betegségek gyógyításában, csökkenti a magas koleszterinszintet. Savtúltengésben szenvedőknek nem ajánlott, de sütéshez, főzéshez talán a napraforgóméz a legjobb.

Hagyománya van annak, hogy a magyar piacon mely mézek kelendőek, és melyek kevésbé. Egyfajta fogyasztói ízlés határozza ezt meg, ami régóta él az emberekben, mondhatni belevésődött a köztudatba. Nálunk az a méz a kívánatos és vásárolt, amelyik nem, vagy csak nagyon lassan kristályosodik ki, a magyar fogyasztó a folyékony méz híve. Amikor pedig döntenie kell egyik vagy másik méz mellett, ez valahogy mélyen ott van a tudatában, és e szerint választ.

Minden méz - igazi méz! - rendkívüli hatással van az emberi szervezetre. Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek ebben a formában semmi másban nem lelhetőek fel, sok százféle mikromennyiségű anyag. A méz a természet varázsa, nagyon komplex, a szerves anyagok közül rengeteget nem is tudtak még detektálni belőle, nem is tudják még, mi is az. Sok értékes eleme van, és az emberiség története során mindig ott volt mellettünk, az immunrendszerünk támaszaként, ahogy a természetből származó egyéb nyers élelmiszerek. A méz olyat tud, mindegy, melyik fajta, amit semmilyen más, mesterséges anyag nem. Manapság azonban már nincs ott mellettünk, elveszítettük vele a kapcsolatot, a mindennapjainknak már nem szerves része

- mondta el korábban lapunknak Takács Fulmer Ferenc.

A méz jótékony hatása a benne található 100-nál is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak, 12 féle ásványi anyagnak, 10 féle szénhidrátnak, 8 féle vitaminnak, továbbá enzimeknek, szerves savaknak és baktériumölő anyagoknak köszönhető.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, szakolyi telephellyel rendelkező, de évek óta vándorméhészetet folytató Rácz Bálint elmondta, hogy manapság az álló méhészet ráfizetéses a legtöbb termelőnek, ők is kamionon vándorolnak a legelőkre, gazdaságossági szempontból már csak így éri meg nekik a méhészkedés, a konténerek fel vannak pakolva a kamionra, és mennek oda, ahol épp érik a virág, várható a nektár.

Mi is készítünk napraforgómézet, de nem igazán ismerik és igénylik az emberek ezt a fajtamézet, a vegyes virágmézet jobban szeretik. Ráadásul ez a méz érdekesen kristályosodik, felül képződik rajta egy olajszerű réteg, emiatt sok vásárló bizalmatlan, annyit hallottak már a különféle hamis mézekről, és a kristályos réteget látva azt hiszik, cukor van benne, pedig ez nem így van, ráadásul ez az év utolsó pergetett méze mindig a méhészeknél. Ha valaki venni akar, nálam talál a piacon, kilóját 1800-1900 forintért adom

- mondta el a HelloVidéknek Rácz Bálint méhész.

Az Alföldön sok a napraforgó, tudtuk meg a méhésztől, aki azt is elmondta, hogy azon telelnek errefelé szokásosan a méhek, pótlásnak itt cukrot sem kell nekik adni. Olyan méhészek élnek azzal az átteleltetési módszerrel, a méhetetéssel, akiknél nem terem elég mézelő napraforgó vagy mezei virág, de tavasszal, mielőtt jönne az első pergetés az akáccal, mindig kitisztítják a kaptárt, nem marad benne cukor, ezt tisztító pergetésnek is hívják, és nem értékesítik, ha lenne is bármilyen maradék.

Idén így alakult a napraforgóméz-termés

Akácmézet mintegy 20ezer tonnát pergettek országosan, idén a napraforgóméz termése is nagyjából ennyi, ez a második legnagyobb mézadó növény nálunk az akác után, bár nincs piaca itthon önálló mézfajtaként. A méhészektől többnyire felvásárolják ezt a mézet 900-1000 Ft körüli termelői áron, és aztán vegyes virágmézbe kerül többnyire, úgy értékesítik a boltokban. Vagy kiviszik külföldre, mert Németországban például van rá kereslet, ott szeretik a kristályosodó mézet, míg nálunk akkor fogy jól egy méz, minél folyósabb. Holott ez nem mindig a jó minőség ismerve, tudtuk meg a szakembertől.

A kristályosodás nem ront a méz minőségén, sőt a közhiedelemmel ellentétben az a rossz, ha nagyon folyós egy méz, mert az azt mutatja, hogy sok benne a víz, magas a méz víztartalma, mert egyrészt ráhordtak sok nektárt a méhek - napi 5 kg körüli a normális méhcsaládonként -, vés/vagy túl korán pergette a méhész

- osztja meg velünk a szakember.

Mézelő napraforgóföldek az Alföldön és a Duna-Tisza közén vannak, Nógrád megyében például nincsenek, de a szabolcsi homokos talaj sem kedvez a nektárképződésnek. Nyugat-Magyarországon pedig szinte egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a fajtamézzel a méhészek, ott a facélia megy helyette.

Méhcsaládonként 30-40 kg napraforgómézet is pergettünk itt méhcsaládonként, ez átlagon felüli jó termésnek mondható, pedig az aszályos időjárás miatt tartottunk tőle, hogy nem lesz mézelő naraforgó elég

- összegzett Rácz Bálint.

A hajdúnánási méhész, Popovics István legtöbb méze aranykategóriás, de fajtaméze 3. helyezett lett tavaly a csúcszsűri előtt az országos mézversenyen, gyümölcsös és gyógynövényes mézet pedig egyedül ő készít az országban valódi gyümölcsből és gyógynövényből egyedi technológiával. Ő is azt erősíti meg nekünk, hogy az emberek köztudatába még nem épült be a napraforgóméz, számos jótékony hatása ellenére sem. Felvásárlóknak tudja ő is értékesíteni a napraforgómézet 900 forint körüli kilóáron, bár az idei termése nem volt a legjobb, ráadásul rengeteg méhcsaládot is elveszített a felelőtlen növénytermesztők miatt.

Hibrid napraforgók, vegyszeres növénytermesztés: méhpusztulás

Van, aki az íze miatt mégis keresi, mert kicsit savasabb a többi méznél, és bár a szakirodalomban néhányan ellenzik savtúltengés esetén, de a szakmai és magánemberi tapasztalatom az, hogy épp ebben az esetben tesz kifejezetten jót - számos vásárlóm is beszámolt már róla - , savcsökkentő hatása van. Mi gyenge évet zártunk napraforgóból, méhcsaládonként csak 15-20 kiló mézet tudtam pergetni belőle. Ezek a mostani hibrid napraforgók nem adnak elég mézet, egyre jobban monokultúrássá válik a mezőgazdaság, ami nagyon rossz hatással van a méhészetre és a méhekre is, eltűnnek a mezei virágok, olcsó ukrán vegyszereket, amelyek tiltottak az EU-ban, használ sok termesztő a költségek csökkentése miatt, csávázószeres ukrán vetőmagot ültetnek, ez pedig kicsinálja a méheket a klímaváltozás mellet. Nekem 670 méhcsaládom van, de a napraforgóra engedett 300 családból mindössze 40 maradt

- sorolja az aggasztó tényeket Popovics István.

Ha mindez nem lenne elég, a méheknek olykor a a napraforgók maguk is gondot okoznak a méhész elmondása szerint, mivel a virág ragacsos része bántja a méheket, a kampó pedig megfogja őket, ha rosszul szállnak rá, vagy a szél odacsapja őket. Pedig a környezettudatos napraforgóültetvények gazdái kifejezetten keresik a méhészeket, hogy küldjék ki a méheiket a virágaikra, mert ha beporozzák, sokkal nagyobb lesz az olajtermésük. Lenne hát megoldás, csak tudatos termelőkre lenne szükség az agráriumban.

