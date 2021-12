Magyar siker: nemzetközi díjat nyert a méhek tömeges kipusztulására figyelmeztető kampány

Kevesen tudják, hogy száz élelmiszerből hetven előállításához szükség van a növények virágait beporzó méhek közreműködésére. A világ vezető tudósai, környezetvédői, valamint méhész szervezetei régóta figyelmeztetnek a Föld mézelő méhállományának drámai csökkenésére, ami komolyan veszélyezteti a következő generációk élelmiszer-ellátását. A Tehetsz méh többet! kampány egy olyan komplex fenntarthatósági projekt, amely a társadalmi szemléletformálás és edukáció mellett a Takarékbank alaptevékenységében, hitelezési gyakorlatában is markánsan megjelenik, továbbá elősegíti a mintegy húszezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazat versenyképességének erősítését, a hazai mézfogyasztás ösztönzését és ezáltal a magyar lakosság egészségének védelmét is.

A Nemzetközi PR Szövetség (IPRA) regionális versenye, az Eventiada IPRA GWA idén az ENSZ fenntarthatósági céljaival összhangban írta ki pályázatait, ami az ESG (Environtmental, Social, Governance) keretrendszer elvárásainak világszerte növekvő szerepére utal. Az ESG-szemlélet az elkövetkező évtizedekben gyökeresen megváltoztathatja a befektetők, a fogyasztók és a döntéshozók preferenciáit, és a cégeket a fenntarthatóság szempontjainak betartására, ökológiai lábnyomuk csökkentésére, üzleti stratégiájuk és működésük alapos felülvizsgálatára kényszerítheti. Az egyre erősödő szabályozói és felügyeleti kritériumok egyik legfrissebb hazai példája az MNB „Zöld ajánlása”, amely például már azt várja el a bankoktól, hogy hitelezési gyakorlatukkal a vállalatokat és a lakosságot ökológiai lábnyomuk csökkentésére ösztönözzék.

A rangos versenyre 15 országból több száz pr-projektet neveztek a közép- és kelet-európai régióból, a Független Államok közösségéből és Közép-Ázsiából. Az éghajlatváltozás és hatásai elleni sürgős fellépés támogatása (Best Campaign Supporting Urgent Action to Combat Climate Change and its Impacts) kategóriában a Tehetsz méh többet! kampány nyert. A programot, amelyet a Takarékbank, az Agrármarketing Centrum és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület indított, a Pressinform pr-ügynökség és a Pannon Értéktár pedig megtervezett és lebonyolított, a négy legjobb kelet-európai kampány közé is beválasztotta a nemzetközi szakmai zsűri.

Az elmúlt két hónapban emellett a Tehetsz méh többet! kampány a legrangosabb hazai díjakból is kettőt elnyert: a CSR Hungary Díj 2021 „A legjobb környezeti felelősségvállalásért” kategóriáját, valamint a Good Doing CSR Award környezeti ügyek különdíját

Címlapkép: Getty Images