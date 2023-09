Fogadjunk, hogy ezt nem tudtad: mutatjuk, milyen trükkel turbózzák fel a talajt a profi kertészek

A földigiliszta a talajállapot és ezen keresztül a növények szempontjából egy nagyon fontos, és kissé misztikus állat. Ha nincs talajélet akkor nincs növényi élet sem, és ez kiskertben is igaz: minél jobb a talajunk, annál könnyebben termelhetünk, többet és jobb minőségben. És ehhez a földigiliszták is nagy segítségünkre vannak.

Makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy ha kettévágunk egy gilisztát, akkor kettő giliszta lesz belőle, de ez nem igaz. A földigiliszta agya, öt pár szíve és légzőszervei az állat egyik végének az elején találhatóak. Így, ha kettévágunk egy gilisztát, az a része, amiben ezek a szervek vannak regenerálódik és tovább él. Ám a másik végéből, a „farkából” nem lesz másik giliszta.

A közönséges földigiliszta másik nevén az esőféreg magányosan élő állat, eső után a még nedves földben kialakít magának egy folyosórendszert. Ennek a fala azért nem omlik be, mert a giliszta testének ragadós váladéka, miután megszárad, ragasztóanyagként tartja ezt. A folyosórendszerben legalább egy kitágított pihenőürege is van, hideg és száraz időben ebben az üregben golyószerűn összegömbölyödve tölti idejét, ezzel a módszerrel őrzi meg teste melegét és nedvességtartalmát. A járatai jó szolgálatot tesznek a növényeinknek is hiszen ezek a talaj víz és levegőháztartásában is fontos szerepet játszanak, de munkálkodása során a giliszta lazítja a talajt, jobb fizikai szerkezetet alakít ki, és nem mindegy, hogy a növény gyökerének egy kőkemény, vagy egy lazább, morzsalékos talajban kell növekednie, keresve a vizet és a benne oldott tápanyagokat.

Táplálkozásával is javítja a talajt

A földigiliszta táplálkozása során elkorhadt, elrothadt növényi részekkel kevert szerves anyag tartalmú földet fogyaszt, növényi maradékok, néha kisebb elhullott állatok is az étlapjára kerülnek. Amikor a talajban nem talál elég táplálékot akkor a felszínre jön és növényi részeket visz le a járatába, amelyeket ott megrothaszt, majd megemészt - így a lebontásban és a talaj szervesanyag tartalmának növelésében is nagy szerepe van. Életmódjával tisztítja a talajt a korhadékoktól és rothadékoktól, megnövelve annak hasznos termőképességét. Ürüléke szerves anyagnak tekinthető, amelynek a biológiai aktivitása százszorosa is lehet az elfogyasztott talajtörmeléknek. Kutatások szerint a földigiliszták úgy javítják a növények meztelen csigák elleni védekezőképességét, hogy növelik a tápanyagellátásukat, így azok több, a csigák számára mérgező antitestet termelnek.

