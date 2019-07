Ezt a legtöbb szülő elrontja: 7 hiba, amivel súlyosan veszélyeztetheted a kisbabád

A mai szülők rengeteg információval rendelkeznek arról, hogyan lehet a lehető legjobban gondoskodni az újszülöttekről: az elsődleges információforrás természetes a nagymamák véleménye, de ott vannak még a védőnők, a gyermekorvosok, a kismamáknak szóló újságok, az internetes blogok, csoportok és cikkek ezrei. És persze ezek a tanácsok gyakran ellentmondanak egymásnak. Mit tehet a szülő, aki a legjobbat akarja a gyermekének? A Bright Side összeszedte azokat a leggyakoribb hibákat, amelyeket elkövetnek az újdonsült anyukák: ezekre figyelj, és nem lesz baj!

Nem etetik a gyermeket tápszerrel

Nyilvánvaló, hogy az anyatej a legjobb étel a gyermek számára, azonban néha előfordul, hogy nem áll rendelkezésre belőle elegendő. A kórházban dolgozó ápolók tudnak ajánlani olyan csecsemőtápszert, ami helyettesítheti az anyatejet, azonban számos anya megtagadja a segítséget. Az alultápláltság rendkívül veszélyes a kisbabák számára, ugyanis dehidratációt okoz, ami akár halálhoz is vezethet.

Túletetik a gyermeket

Ha egy gyermek sír, az nem mindig azt jelenti, hogy éhes. Akkor is sírhat, ha fáj neki valami, vagy akkor is, ha csak az édesanyját szeretné látni. A szülők néha akkor is etetik a kisbabát, amikor nincs szüksége ételre, hanem más miatt sír. Ez azonban veszélyes lehet, mert egy csecsemő gyomra nem képes olyan sok ételt befogadni és feldolgozni: ez kényelmetlenséget okozhat a gyomorban, ami a gázok felhalmozódásához és hányáshoz vezethet. Ne ragaszkodj mindenképp az etetéshez, ha a baba nem akar enni. Ha úgy gondolod, hogy nem eszik eleget, akkor konzultálj a gyermekorvosoddal – meglehet, hogy rosszul gondoltad.

Az anyatej leszívása, majd cumisüvegből történő etetés

A szoptatás számos kényelmetlenséggel és fájdalommal jár, valamint a kisbabák lassabban és ügyetlenebben esznek a mellből. Emiatt sok édesanya használ mellszívót, majd inkább a cumisüvegből eteti a kisbabát. Ezzel nem is lenne semmi probléma, de a gyerekek emiatt teljesen elhagyják a szoptatást, ami miatt deformált fogak és beszédproblémák alakulhatnak ki, nem beszélve arról, hogy ettől az anyatej el is apadhat.

Túlöltöztetik a babát

Elterjedt egy olyan mítosz, hogy a csecsemők hozzászoknak az anyaméhben található meleg hőmérséklethez, ezért melegen kell tartani őket, jól be kell öltöztetni a piciket. Ez természetesen nem igaz, mivel a túlmelegedés nagyon veszélyes lehet, és a hirtelen csecsemőhalál kockázatát is jelentősen megnöveli. A gyermekorvosok azt ajánlják, hogy a csecsemőknek a 18-20 Celsius fok közötti hőmérséklet az ideális. Ügyelj arra, hogy ne bugyoláld be több takaróval és ne helyezd el közvetlenül a fűtőtest mellé! Vedd le a sapkáját, amíg alszik!

Honnan tudhatod, hogy a baba túlmelegedett? Érintsd meg a hasát – melegnek, de nem forrónak kell lennie, ezen kívül a vöröslő arc és az intenzív izzadás is a túlmelegedés jelei lehetnek.

Túl steril környezet

Sokan úgy gondolják, hogy a gyerekeket csak felforrott vízzel lehet megmosni, az ágynemű mindkét oldalát végig kell vasalni, a babaszobát pedig naponta többször is ki kell takarítani. Számos szülő ilyenkor búcsút mond a háziállatoknak is, azonban a gyermekorvosok úgy vélik, hogy a túl tiszta környezet csak a gyermek immunrendszerét teszi túlérzékennyé.

A Johns Hopkins Gyermekközpontban végzett vizsgálatok szerint a csecsemők számára kifejezetten előnyös, ha háztartási baktériumokkal és háziállat-szőrrel találkoznak, mivel a kutatások szerint ezáltal kisebb valószínűséggel alakul ki az allergia vagy az asztma. 1 éves kor után azonban a macskákkal és kutyákkal való érintkezés már nem annyira előnyös.

Nem jól használják a babakocsit

A szülők mindent megtesznek a gyermekük biztonságáért – vagy mégse? Általános hiba, hogy a szülők a babakocsit nem használják kellő biztonsággal. Vannak alapvető szabályok, amiket érdemes betartani, például az egyik ilyen szabály az, hogyha babakocsival lépsz a liftbe, akkor a babát érdemes kézben tartani. A közlekedés egy másik aggályos pontja, hogy a szülők mindig maguk előtt tolják a babakocsit, azonban a zebrán áthaladva érdemes magunk mellett tolni a babakocsit. Mivel a babakocsi jóval alacsonyabb, mint az autók, a járművezetőknek olykor a holtterébe kerülhet, ami súlyos balesethez vezethet.

Rosszul ringatják a babát

A gyerekek sírása gyakran olyan heves, hogy a szülők is ingerültek lesznek tőle. Ez azt eredményezi, hogy a csitítás során idegesen állnak a babához. Nem arról van szó, hogy bántani szeretnék a babát, de sokszor mégis indulatos mozdulatokká fajul a ringatás. Ne feledd, hogy a kisbabáknak még nagyon gyengék a nyakizmaik és lágyabb aggyal rendelkeznek, mint a felnőttek. A heves ringatás miatt könnyen megsérülhetnek, „megrázott baba szindróma” alakulhat ki, mely a bántalmazás egyik speciális formája. A legrosszabb esetben fejlődési rendellenesség, bénulás is kialakulhat, sőt, akár a gyermek halálát is okozhatja.