Így mesélt Tóth Gabi a várandósságról: vidékre költözne kislánya születése után

Mint mondta, igyekezett már az elejétől fogva bevonni párját, Krausz Gábort is a teendőkbe, hogy már a kezdetektől részese lehessen a várandósságnak. Arról is mesélt, hogy sokat kapott a vidéki élettől, éppen ezért azt szeretné, ha kislánya is részesülhetne ebből.

Nagyon fontosak nekem a hagyományok, a vidéki közeg, amiben én is felnőhettem. Azt szeretném, ha ebből ő is kapna. A tiszta levegőből, a jó mennyiségű koszból, amitől erős lesz az immunrendszere, hiszen nekünk is az volt. Szeretnénk, ha egy olyan környezetben nőne fel, állatok között, vidéki, lassabb tempójú emberek között szocializálódhasson, amilyenben mi is. Szerintem ez elég sokat dob az értékrenden, később, felnőttkorban is

- mondta el Gabi.