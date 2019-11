Ezt nagyon sok kutyatulajdonos elrontja: így vigyázz házi kedvencedre ősszel és télen!

A kutyák számára a legjelentősebb problémát a kullancsok jelentik ősszel, főleg Vas megyében. A kullancsok által okozott kutyákra veszélyes betegség a babéziózis, ami könnyen halálos következményekhez vezethet.

Szerencsére többféleképpen is lehet védekezni ellenük, véleményem szerint a tablettás készítmények a leghatásosabbak. Ha máskor nem is, de ősszel és tavasszal védekezni kell a kullancsok ellen. Illetve most a klímaváltozás hatásait tapasztalhatjuk meg, nincs igazi tél, inkább őszies időjárás a jellemző. A kullancsok pedig csak akkor nem jelentenek veszélyt, ha csikorgó hideg van, ami maximum egy-két hétig szokott előfordulni az utóbbi időben

– mondta dr. Varjú Gábor a lapnak, aki hozzátette: a klímaváltozást támasztja alá, hogy az elmúlt évben még halottak napján is hőgutával vittek be egy kutyát hozzá. A változó időben van egy ragályos vírusos fertőzés is, mely az embereknél terjedő influenzára hasonlít ez a kennel köhögési járvány. Macskáknál a macskanátha okozhat bosszúságokat, a kijáró macskák kétharmada fertőzött ezzel a vírussal. Az állatorvos ezért azt tanácsolja, hogy a kijáró cicáknak egy évben egyszer érdemes beadni a macskanátha elleni védőoltást.

A kijáró állatokra a kihelyezett rágcsálóirtó mérgek is veszélyt jelentenek, ami 2-3 nap után vérzékenységet okoz. Ha a gazdi azt tapasztalja, hogy a háziállata mérget fogyasztott, akkor azonnal vigye el háziorvoshoz, ugyanis kezdetben hánytatással meg lehet oldani a problémát, utána viszont ellenmérget kell neki beadni.

Az állatok anyagcseréje más, mint az embereké, a szervezetül előállítja a C vitamint, nincs tavaszi fáradtságuk, nem kell analógiát vonni köztük és az emberek között

– mondta Dr. Varjú Gábor, aki hozzátette: az emberek szervezete kimerül az őszi-téli időszakra, elfogynak a vitaminok és az ásványi anyagok, de az állatokra ez nem jellemző, mint ahogyan a megfázás sem. A megfázás nyáron gyakoribb, amikor a nagy melegben fagyit kapnak a házi kedvencek. A napi sétához szoktatott kutyákat nem viseli meg a hőkülönbség, de egy kisebb testű és rövid szőrű kutyának jól jön egy kis kabát, és akkor nem fog reszketni.

A jegesedés ellen használt só az utakon azonban felmarhatja az állatok mancsát, ezért érdemes mancsvédő viaszt használni ilyenkor.

A kint tartott állatokra fokozottan érdemes odafigyelni, ugyanis az energiaigényük kétszeresére nő, ezért több élelmiszert kell adni nekik. Fontos, hogy mindig legyen kint víz nekik, figyeljünk arra, hogy az ne fagyjon meg, valamint szénhidrátban dúsabb élelmiszereket adjunk nekik. A fekhelyüket is téliesíteni kell: a kutyaház lehetőleg ne észak fele nézzen, a bejáratot pedig függönnyel vagy főliával kell takarni. A kutyaháznak nem szabad túl nagynak lennie, mert a kutya a saját testhőjével fűti azt be. A szalmával történő bélelés jó megoldás lehet, ugyanis sok állat szétrágja a rongyokat és lenyeli a darabokat, ami miatt műtésre szorulnak.

Az ünnepek környékén, főleg karácsonykor rengeteg állatot visznek be a kórházba hányás-hasmenéssel, amit legtöbbször az okoz, hogy a gazdik szeretnék, ha kedvencük is élvezné az ünnepi asztal fogásait és többet-kevesebbet, többfélét is kap belőle, amihez nincs hozzászokva a szervezete

- mondta az állatorvos, aki hozzátette: "hiába néz tehát óriási, vágyakozó szemekkel gazdájára szőrös kis barátja, azzal tesznek jót nekik, ha nem lakmároznak az ünnepi sültekből. Ha pedig valaki mégis szeretné, hogy kedvence is hasonlóan jót egyen, akkor válasszon számára a hatalmas kínálatú és minőségű táp közül."