Na ezért vállalnak egyre később gyereket a magyar nők

Természetesen még mindig szép számmal, de már nem olyan sokan házasodnak a húszas éveik elején, aztán szülnek 2-3 gyermeket nagyjából harminc éves koruk közepére. Akár tudatos a döntés, akár tudattalanul, de egyre több nő vállal harmincöt-negyven éves korában gyermeket. A Központi Statisztikai Hivatal számai árulkodóak, 2018-ban háromszor annyi nő szült a negyvenes éveiben, mint másfél évtizeddel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy tavaly minden tizenkilencedik csecsemőnek legalább negyvenéves volt az édesanyja.

Ha összehasonlítjuk ezt a korábbi évtizedek arányaival, egy látványos változást tapasztalunk. Nagy dinamikával emelkedett az első és a további gyermeket vállaló anyák átlagos életkora. A korábban a legtermékenyebb életkorúnak számítók, 20-24 éves nők 1990 és 2009 között több mint kétharmaddal kevesebb gyermeket vállaltak. Helyüket a 20-as éveik második felében, illetve a 30-as éveik elején járó nők vették át. Ez a váltás viszonylag gyorsan és rövid idő alatt következett be, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal kiadványában. 2009-ben a szülő nők átlagos életkora 29 és fél év volt, az első gyermeküket váró nők pedig 28 évesek voltak.

Nálunk ilyen 3600-3700 szülés van évenete és 120 és 140 között van a negyven év fölöttieknek a száma, tehát az országos arányok nagyjából nálunk is megvan

- közölte Dr. Pap Károly szülész-nőgyógyász, a Jósa András Oktatórkóház Szülészet-nőgyógyágyaszti Osztályának osztályvezető főorvosa.

Ahogy az orvos meséli, ez a változás nem mostanában keződött, ez a változás már pár éve jelen van a magyarországi szülések tekintetében is. Dr. Pap Károly szerint egy tudatos döntésnek lehet ez az oka, a nők elsősorban a munkahelyi viszonyokat akarják rendezni, kialakítják azokat a megfelelő körülményeket, ahova nyugodt szívvel várhatnak egy babát. Egy másik ok lehet az új fajta családsegítő támogatások bevezetése. Azok a párok, akik tíz-tizenöt évvel ezelőtt vállaltak egy gyermeket, most úgy döntenek, jöhet egy második is. Ez nem csak a pénzügyi támogatás miatt, hanem az úgynevezett üres fészek szindróma miatt is. Ekkora az első gyermek már olyan nagyra nő, hogy a szülők úgy gondolják, egy kisbaba érkezése felpezsdítheti a család életét.

A harmadik ok, aminek viszont nem igazán örülünk a szakmában, hogy vannak olyan riportok, vannak olyan hölgyek, akár a médiában is, akik hangsúlyozzák, hogy lám-lám ő tudott negyvenöt-negyvenhat éves korában is szülni, hát ez lenne a méltó dolog mások részére is. Ez egy nagyon veszélyes téma

- tette hozzá a főorvos.

Mint mondta, "nem mindenkinek a fogamzóképessége marad meg negyven éves kor fölött, nagyon olyan sokat tudunk, hogy a peteérés, ami az alapja, hogy egyáltalán a terhesség létrejöjjön. Negyven éves kor körül egy olyan jó tíz százaléka a ciklusoknak már nem jár peteéréssel, negyvenöt éves korban ez több mint ötven százalék. Egy bizonytalanra várni, hogy majd lesz velem valami, ez nem jó."

A születéskori halálozási adatok is azt mutatják, hogy jelenleg a 30-35 éves kor között a legbiztonságosabb a szülés, 35 éves kor felett ez az arány valamennyivel nő. Amit viszont sok nő nem tud, hogy az a petesejt, amiből negyvenöt évesen fogan meg a gyermek, az legutoljára a terhesség huszadik hetében osztódott, tehát negyvenöt éves sejtből lesz a gyermek, itt minden negatív dolog előfordulhat, genetikai, kromoszómális, egyéb rendellenesség, amit nem lehet előre tudni, tette hozzá Dr. Pap Károly.

Olyan diagnosztika, amit pontosan, egyértelműen és száz százalékosan megmondja, hogy kinek lesz egészséges gyermeke és kinek nem, ilyen jelenleg nincs. Vannak nagyon jó szűrések, amelyek 60-80-90 százalék biztonsággal meg tudják mondani, hogy egy bizonyos szempontból egészséges lesz a baba vagy sem. Az összest mérni és ellenőrzni nem tudjuk. Én azt mondom, hogy valahogy harminc éves kor alatt az első gyermek megszületését kellene elgondolni

- figyelmeztet a főorvos.

Miután nő az életkor, az kismamákat érintő veszélyek is nőnek mint például a szív, a keringési és az érrendszeri problémák kialakulása. Ennek is lehet oka, hogy a császármetszések száma jelenleg már negyven százalék fölötti Magyarországon. Dr Pap Károly nap mint nap találkozik olyan nővel, aki úgymond kicsúszott az időből, ezért későn szembesül a meddőség problémájával. Nekik a szakemberek sokszor 1-2 lombik próbálkozás után azt javasolják, hogy talán nem is kellene egy harmadik próbába belevágni. Fontos azonban kiemelni, hogy a mai tudománynak és eszközöknek köszönhetően egy 35-40 éves nő is ugyanolyan biztonsággal tud megszülni, mint korábban egy 20-25 éves.

Egyértelműen nő a nehezen megfoganó nők száma is, de ez nem csak az életkornak az előremenetelétől függ, nagyon sokan lehet tenni az életmóddal, a táplálkozással, egészséges életmóddal, gyógyszerek szedésével, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, nagyon sok olyan, amire azt mondják, hogy nekem úgysem lesz, mert fiatal vagyok. Látens módon azonban ez bárkiben ott lehet, ez pedig befolyásolhatja azt, hogy sikerül a megfoganás vagy sem. Egyre több összefüggést találunk a szervi megbetegdések és a medősség között

összegezte Dr. Pap Károly.

Néhány évtizeddel ezelőtt a nők életében és elvárásaikban is megjelent, hogy szerezzenek egy vagy több diplomát, továbbképzéseken fejlesztik magukat vagy csak szimplán féltik az állásukat, a pozicíiójukat, az elmúlt évek adati mégis azt mutatják, hogy már alig van különbség az érettségizettek és a diplomások gyermekvállalási hajlandósága között.

