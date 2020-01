Sorsdöntő határidő közeleg: eddig lehet jelentkezni a felsőoktatási felvételire

A helyettes államtitkár elmondta, a felvételi tájékoztató anyagok már csak az interneten érhetők el; a www.felvi.hu honlapon folyamatosan frissülő információkat találhatnak az érdeklődők.

Felidézte, a felvételihez egyelőre nincs szükség nyelvvizsgára, viszont plusz pont jár érte: a középfokúért 28 pont, felsőfokúért pedig 40 pont. A nyelvvizsgákért maximum plusz 40 pontot kaphatnak a diákok

Hangsúlyozta, idén változás az is, hogy valamennyi alapszakra kötelező az emelt szintű érettségi, de így is jár érte a plusz 50 pont. Felhívta a figyelmet arra is, a ponthatárokat minden esetben a jelentkezők által hozott pontok és az intézményi kapacitások határozzák meg.

Ma 41 olyan szak van Magyarországon, amelyeknél a tárcavezető előzetesen meghatározza a ponthatárokat, vagyis azt a határt, ami alatt nem lehet bekerülni a felvételi eljárásba. Ezeket a ponthatárokat - a tárca döntése nyomán - egységesen 400 pontban határozták meg

